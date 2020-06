Consejo Superior de la Judicatura a anunció que levantará los términos judiciales se levantarán el primero de julio

El Consejo Superior de la Judicatura determinó levantar la suspensión de términos judiciales a partir del primero de julio de 2020, estableciendo un plan de normalización para continuar prestando el servicio de justicia y protegiendo la salud de servidores judiciales, abogados y usuarios de la Rama Judicial.

Hasta el próximo 30 de junio, la suspensión de los términos judiciales que rigen en la actualidad se mantendrá, junto con las excepciones adicionales a las ya establecidas.

Los términos suspendidos

Según el Acuerdo 11567 del Consejo Superior, no aplicará el levantamiento de la suspensión de términos judiciales de las audiencias de imputación de cargos en las que no se solicita la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, las audiencias concentradas de formulación de imputación y de petición de medida de aseguramiento no privativa de la libertad y los procesos en los que interrumpida la prescripción.

La misma excepción se mantendrá en el pago de títulos en procesos terminados, y para los procesos ejecutivos en trámite, el auto que ordena seguir con la ejecución.

En materia laboral, el reconocimiento de pensión de invalidez, la nulidad o ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, los incrementos y retroactivos pensionales y los procesos especiales de suspensión, disolución y cancelación del registro sindical, también continuará con vigencia de términos.

Límite de 20%

Aunque los juzgados regresarán a labora desde el primero de julio, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que el máximo de servidores judiciales que podrá concurrir cuando sea necesario será del 20% de servidores de cada despacho, secretaría, oficina, centro de servicio o dependencia en general.

“Mientras dure la suspensión de términos, así como cuando ésta se levante, los servidores de la Rama Judicial continuarán trabajando de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones”, acota el Alto Tribunal.

Desde el 17 de junio los servidores judiciales podrán regresar a las sedes, sin atención al público, cuando sea necesario para la planeación y organización de actividades.

“Los consejos seccionales de la judicatura, en coordinación con los directores seccionales de los distritos judiciales del país, deberán establecer los horarios de atención al público y turnos de trabajo antes del 17 de junio, atendiendo las características de las ciudades o regiones”, dispone el Alto Tribunal.

Así mismo, el Consejo considera que bajo ninguna circunstancia concurrirán a las sedes los funcionarios judiciales que tengan condiciones médicas que generen mayor vulnerabilidad para el COVID-19.

Abogados en crisis

Desde que inició el aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-19, hace cerca de tres meses atrás, los juzgados de todo el país entraron en cuarentena, situación que afectó de manera directa la labor de a gran mayoría de abogados en el país que no han podido ejercer sus funciones en juzgados y demás instancias

“Las audiencias que se han excluido desde el principio están relacionadas con el control de garantías y audiencias de conocimiento cuando hay persona privada de su libertad, sin embargo, hubo una especie de huelga de los jueces de conocimiento y garantía porque no se entregaban los equipamientos de bioseguridad necesarios para realizar las audiencias”, explicó en su momento, Marlon Díaz, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

Ante este panorama, el senador santandereano, Miguen Ángel Pinto había exhortado al Gobierno Nacional para que se implementarán acciones para proteger el gremio de abogados en el país, por cuenta de las afectaciones de la cuarentena, pero sin ser uno de los sectores beneficiados por los programas del Estado.

“Los abogados litigantes son un sector laboral que ha quedado al margen de las ayudas, por lo que, insto a que se le brinden los apoyos necesarios para su subsistencia”, señaló el Congresista Liberal desde la Comisión Primera del Senado.

El segundo país con más abogados

Según un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en el 2019 Colombia ocupó el segundo lugar a nivel mundial en el índice de número de abogados, con 355 por cada 100.000 habitantes, superado únicamente por Costa Rica, que cuenta con 389.

Del mismo modo, cifras del Consejo Superior de la Judicatura, señalar que en el país hay más de 300.000 abogados con tarjeta profesional para ejercer su profesión y cada año se gradúan 14.000 nuevos litigantes en promedio.