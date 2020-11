Un presunto detrimento patrimonial por más de 99 millones de pesos, encontró la Contraloría General de la República, por presuntas irregularidades en el contrato PAE No. 01 del 4 de enero de 2017, celebrado entre el municipio de Bucaramanga y la Unión Temporal Bucaramanga Social.

El ente de control fiscal anunció que atendiendo una denuncia de la organización Colombia sin Corrupción, una auditoría verificó el uso de los recursos en 23 Instituciones Educativas con 56 sedes en Bucaramanga y para el suministro diario de aproximadamente 8.128 raciones preparadas en sitio (almuerzo) y 7.565 raciones industrializadas.

“Se encontró que en algunos meses el número de beneficiarios atendidos, según las planillas de recibo diario de los complementos alimentarios por cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, no coincidía con el número de raciones cobradas y efectivamente pagadas por el Municipio de Bucaramanga, lo que mostraba una diferencia de $48.541.080”, indicó la Contraloría.

En tal sentido, el ente de control determinó un presunto detrimento patrimonial por dicho valor, que corresponde a 17.805 raciones industrializadas y 518 raciones preparadas en sitio (almuerzos), sin soportar algunas reubicaciones y relacionar en las planillas diarias de recibido los nombres de los beneficiarios atendidos.

Niños sin matrícula

El segundo hallazgo con presunta incidencia fiscal tiene que ver con la existencia de beneficiarios que recibieron el complemento alimentario sin estar registrados en el Simat en su oportunidad y enlazados con la estrategia PAE.

Al cruzar la base de datos del Sistema de Matriculas Estudiantil, Simat, con el Formato de Registro y Control Diario de Asistencia presentado por el Operador del PAE mensualmente, se observó que beneficiarios de cinco sedes de Instituciones Educativas (seleccionadas en una muestra) recibieron el complemento alimentario sin estar registrados en el sistema como estudiantes oficiales.

Supuestamente eran estudiantes de Instituciones Educativas que hacen parte de un total de 53 sedes de las 24 instituciones educativas del Municipio de Bucaramanga cubiertas por el contrato cuestionado.

Hay estudiantes que pertenecen a otras instituciones educativas de la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga, algunos más a Secretarias de Educación Municipal de otros departamentos y hay quienes ni siquiera registran información en el Simat como estudiantes oficiales matriculados.

Según la auditoría, esta situación se da por inconsistencias en el registro en Simat de la estrategia de alimentación escolar con los jóvenes matriculados y focalizados por cada institución educativa.

Problemas con el Simat

Por su parte, Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación municipal aseguró que desde ya inició un proceso de investigación para determinar las razones por la cual Proinapsa – UIS, organización encargada de la interventoría en el Programa de Alimentación Escolar, PAE de Bucaramanga para el 2017, avaló las planillas para pago, a pesar de que supuestamente algunos estudiantes no tenían su matrícula oficializada en el Simat, como advierte la Contraloría.

“Mi tarea es que la interventoría brinde toda las explicaciones y los soportes de las razones por las cuales ellos validaron esos nombres de los estudiantes y si tuvieron un reporte adicional al Simat, para demostrar que esos estudiantes sí estudiaban en las instituciones educativas del municipio, porque tanto la interventoría como la Secretaría reiteradamente le hemos dicho a la Contraloría que en el 2017 hubo una falla con el Simat. Anexamos los correos que el enviamos en su momento al Ministerio advirtiendo las irregularidades”, explicó Ana Leonor Rueda.

Según, la funcionaria en el año 2017, el anexo 13A del Simat, sistema en el que se registran oficialmente los estudiantes de los colegios en el país, presentó algunas fallas, situación que pudo generar que algunos estudiantes nuevos, a pesar de efectivamente estar recibiendo sus clases en los colegios de Bucaramanga, aún no aparecían registrados en el Simat.

“Aunque el niño efectivamente asiste, tiene la matrícula asentada físicamente, tiene el observador y las notas, pero no tiene su matrícula oficializada en el Simat. Eso puede suceder y es responsabilidad directa de los rectores y ahí es donde yo he hecho los requerimientos, incluido he enviado a Control Interno Disciplinario a los rectores que en su momento no cumplieron con esa labor, porque la Secretaría les ha brindado todas las herramientas, todas las capacitaciones, justamente para que la matrícula sea en el Simat y no vaya a haber estudiantes fantasmas. Eso es todo lo que yo le he adjuntado a la Contraloría”, indicó la Secretaria de Educación.