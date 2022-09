Contraloría General asume investigación por irregularidades en el Parque Internacional del Parapente en Floridablanca

Vuelo de adiciones

Conflicto de intereses

Pero esa no fue la única razón por la cual la Contraloría General asumió las investigaciones fiscales del Parque Parapente, el ente de control también relevó del caso a la Contraloría departamental debido al posible conflicto de intereses que tendría el contralor de Santander, Fredy Anaya, por su cercanía con Julián Jaramillo, contratista encargado de la ejecución del proyecto.

Piden ampliar auditoría

Por su parte, el senador santandereano Fabián Díaz le solicitó a la Contraloría General que dentro de la auditoría especial también se incluya el controvertido el contrato AMAE–01-2022, mediante el cual el Banco Inmobiliario de Floridablanca, bajo la dirección de Julio César González, concesionó la administración, mantenimiento y operación del Parque del Parapente a la firma Invernota SAS, propiedad de Julián Andrés Serrano Gómez (el mismo empresario que construyó el Parque), para administrar, mantener y aprovechar económicamente el proyecto turístico-deportivo por los próximos 20 años, sin contrapretación alguna para el municipio.

“Radicamos ante los propios delegados de la Contraloría la solicitud para que dentro de esta actuación fiscal también se incluya el contrato AMAE–01-2022 con el cual el BIF le entregó la concesión del Parque al mismo contratista que construyó la obra, a través de contratación directa bajo una modalidad de arrendamiento, pero las cláusulas contractuales no corresponden a lo que significa un contrato de arrendamiento, pues en este caso no va a existir un pago o valor por ese arriendo y en cambio el privado si podrá ejecutar obras que a la fecha no son claras”, señaló el senador Díaz.

Las actuaciones de la Contraloría en el Parque Internacional del Parapente se extenderán hasta mañana viernes.