Contraloría General estableció cuatro hallazgos fiscales por $4.366 millones en el HUS

⦁ El HUS tuvo que asumir mayores valores en el pago de energía eléctrica, por no trasladar toda la carga eléctrica a la nueva subestación , durante el tiempo que estuvo suspendido el contrato 479 de 2015, por el orden de $750.443.422, causando detrimento patrimonial, debido a que esos recursos se dejaron de invertir en la misión institucional.

⦁ La ESE contrató y pagó honorarios profesionales, por una gestión de cobro jurídico de cartera inexistente e innecesaria, toda vez que la cartera efectivamente recaudada no corresponde por su edad a “Cartera de difícil cobro”, evidenciándose un presunto detrimento al patrimonio, por la ejecución y pago irregular de honorarios profesionales de cobro jurídico por $3.258.409.332 y la consecuente presunta connotación penal.

⦁ En algunos contratos las operaciones administrativas en las etapas postcontractuales no están conforme a los acuerdos de voluntades suscritos, en términos de cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable y los criterios de oportunidad, eficacia y eficiencia.

⦁ Se evalúo el proceso de contratación del talento humano de la E.S.E, concluyendo que el HUS "inobserva en el periodo auditado lo estipulado en la Circular conjunta No. 20 de 2021 (...) en la operación con terceros que ejecutan labores misionales, que solo deben ser vinculados para desarrollar funciones que no sean misionales y permanentes como lo establece la circular en mención".

"Esta situación se observa, especialmente en los plazos acordados para la ejecución, los cuales no fueron los adecuados de acuerdo con la magnitud de la obra, lo que conlleva a la afectación del interés general, principalmente en la salud de la población santandereana", advierte el informe de la Contraloría.

⦁ Se identificaron falencias en la publicación en SECOP, planeación y ejecución. En la mayoría de los contratos se presentaron prórrogas, adiciones y/o ítems no previstos , que generaron mayor tiempo para la ejecución, e inversión de más recursos.

La Contraloría revisó la asignación de los recursos ejecutados a través de la contratación de infraestructura, construcción, ampliación y/o remodelación del Hospital Universitario de Santander, de forma particular los relacionados con la Unidad Neonatal - UCI Pediátrica, dentro de las vigencias 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

Gerencia del HUS responde

Consultado por Vanguardia sobre los resultados de la Actuación de Fiscalización de la Contraloría, el Gerente General del Hospital Universitario de Santander, Julián Niño, señaló que no puede pronunciarse de fondo sobre el particular porque el informe no está en firme.

Según el gerente, “el informe no está en firme según el oficio enviado a la Procuraduría General de la Nación, de fecha 7 de Diciembre de 2023, el cual nos envío y que se deriva de la resolución número 1581 de 24 de octubre de 2023, donde se acepta la solicitud de revisión del mismo por parte del despacho del señor Contralor. Esperamos como institución el resultado de la revisión del informe final, el cual se socializará una vez se haya surtido el debido proceso del trámite.”