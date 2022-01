Contraloría halló $41 mil millones con incidencia fiscal en las Fuerzas Militares

Por medio de una auditoria la Contraloría General de la Nación, desde la delegada para el sector defensa y seguridad, halló dos presuntos fiscales por un valor de $41.921 millones en obras que fueron contratadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el mayor hallazgo tiene un valor de $39.319 millones.

Dicha contratación se estaría realizando por medio de la agencia en el convenio de colaboración No. 12-060 MDN/ARC-ECOPETROL No. 12-060 (5211516) firmado con Ecopetrol para la construcción del puerto fluvial avanzado de infantería de marina N° 31, de dicho proyecto no se han ejecutado las obras en los tiempos previstos debido a la debilidad que tienen los estudios y diseños, también se han incumplido los contratos.

Entre las fallas reportadas por Ecopetrol ha habido deficiencias en la supervisión y control de las obras y se han presentado problemas en la fase de planeación y ejecución.

“Malos procesos constructivos, incumplimiento de normas técnicas, desviación de la ingeniería de detalle, falta de funcionabilidad de las redes que coinciden con los estudios de sismo resistencia contratados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que señalan el incumplimiento de la norma sismo resistencia NSR –10 y estiman que el reforzamiento requería un presupuesto estimado de $7.963 millones”, expresó la Contraloría.

Se han incumplido diferentes términos en los contratos 001-289-2012 Unión Temporal Puesto Fluvial 31, 001-046-2017 Consorcio Obras Barrancabermeja, 001-286-2016 Consorcio PFA31 Barranca, entre otros, los recursos que han sido utilizados se han invertido en obras inconclusas.

“Ecopetrol invirtió $37.253.689.330 para la construcción y de otra parte la Agencia Logística de las Fuerzas Militares invirtió $2.005.310.182,00, para cubrir los gastos causados a consecuencia del incumplimiento de obligaciones contractuales y el abandono de las obras”, afirmó la Contraloría.

La entidad expresó que la agencia de las Fuerzas Militares no tiene los suficientes recursos que garanticen la culminación del proyecto, de igual forma Ecopetrol tampoco está dispuesto a invertir recursos adicionales que permitirían dejar en funcionamiento y operando el puesto fluvial.

Por dichos incumplimientos Ecopetrol interpuso una demanda a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares ante el Tribunal 004 Administrativo Oral de Santander en el cual se está solicitando declarar el incumplimiento del contrato por daños materiales por un valor de $32.009 millones.

La Contraloría delegada también encontró otro hallazgo fiscal por pagos injustificados con un valor de $2.601 millones en el contrato No. 001-001-2015 de la construcción del Batallón Especial, Energético y Vial, BAEEV N° 16, ubicado en el municipio de Puerto Jordán, Arauca.

En esta contratación fueron incumplidas las funciones que habían sido asignadas al supervisor en donde se evidenció un desequilibrio económico en el transporte por un valor de más de $1.486 millones, monto que debía asumir el contratista por los riegos económicos. También hubo un pago al corte final de la obra con un valor de más de $1.115 millones, monto que la interventoría había recomendado no pagar.