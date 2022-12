Contraloría no ha podido auditar contrato de hamburguesas de $87 mil pesos de la Gobernación de Santander

Tres meses después de haberse revelado el escándalo por las presuntos sobrecostos en el contrato de logística suscrito por la Gobernación de Santander por valor $3 mil millones, para ser ejecutado en cuatro meses y en el que la administración de Mauricio Aguilar habría comprado hamburguesas a 87 mil pesos, la Contraloría aún no ha podido efectuar ninguna investigación fiscal por la falta de pago.

Además: Procuraduría abrió indagación preliminar por millonario contrato de hamburguesas a $87 mil en la Gobernación de Santander

Así lo informó Blanca Luz Clavijo, contralora departamental (e), al señalar que a pesar de las denuncias de veedores y medios de comunicación por las presuntas irregularidades contractuales en el controvertido convenio, la entidad no ha podido adelantar una actuación fiscal sobre el mismo, toda vez que la administración departamental no ha cancelado ni una sola factura del cuestionado contrato.

“Nosotros iniciamos una actuación especial de fiscalización y en ella pudimos confirmar que a la fecha la Gobernación de Santander no ha generado ningún pago y al no haberse generado esto, nosotros no podemos hacer control, porque nuestro control es posterior y selectivo. En tal sentido, hasta tanto no se den los pagos, no salgan los recursos de la entidad, no podemos establecer si existe o no un daño fiscal”, explicó la contralora departamental (e), Blanca Luz Clavijo.