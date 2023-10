$!Contratistas del Inderbú denuncian una persecución interna tras revelación de audio de Saharay Rojas

“Yo era contratista de ellos, hacía de casera en uno de los escenarios, y a raíz del audio que sacaron ustedes y esa polémica que hubo se nos terminó el contrato el mes pasado y no nos dieron más trabajo, que porque éramos de la doctora Eliana, que éramos yo no sé qué, como si nosotros hubiéramos hecho las grabaciones. Lo único que estábamos haciendo era nuestro trabajo, el trabajo que muy pocas personas realizan”, señaló Edith Trillos Pabón, excontratista de oficios varios en el instituto de deportes del Municipio.

Seis trabajadores de la entidad se acercaron a Vanguardia a denunciar que en el Inderbú no les quisieron renovar sus contratos de prestación de servicios, los cuales se les vencieron el mes pasado, al ser señalados de tener cercanía o el ‘guiño’ de la exdirectora Eliana León.

La situación habría comenzado en varios institutos descentralizados pero se ha sentido más intensamente en dos en particular: en el Instituto de Empleo y Fomento Empresarial, Imebú, donde la subdirectora, Alexandra Guerrero (cuota del concejal del Centro Democrático, Luis Fernando ‘Chumy’ Castañeda), días después de la publicación comenzó a rastrear la filtración de información a periodistas sobre presuntas irregularidades para favorecer a la Fundación Santandereana de la Mujer (estrechamente relacionada con el concejal), y en el Instituto de deportes Inderbú, también con presiones a contratistas, según contaron varias fuentes a Vanguardia .

El audio publicado en un informe periodístico de la Unidad Investigativa de Vanguardia en el que se oye a la jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas Téllez, advirtiendo en tono autoritario a secretarios y directores de institutos descentralizados que no tienen autonomía para tomar decisiones administrativas ni contractuales, al parecer desató una persecución interna que está afectando a contratistas y funcionarios, señalándolos de haber filtrado la grabación.

Con padrino político

Aunque prefirieron no revelar la identidad del concejal que les estaba sirviendo como padrino político para la renovación de sus contratos, sí denunciaron que el cabildante les exigía por lo menos 50 votantes como condición para gestionarles la vinculación.

“Cuando nos enteramos que no nos iban a volver a contratar, nosotros preguntamos y nos dijeron que ahora iba a ser por padrino político. Conseguimos un padrino, que es un concejal de allá, él nos dijo que le ayudáramos y él nos ayudaba con el contrato, pero la sorpresa es que él no pudo hacer nada porque la orden de la Alcaldía, que era orden de Saharay, que las personas que venían con Eliana no les daban contrato. Pero es que nosotros no venimos de Eliana, es más, venimos trabajando desde el doctor Pedro (Ballesteros, director en 2022) no de Eliana”, explicó Martha Cecilia Barrios Moreno, otra de las denunciantes.

‘Maratón’ de contratos

La llegada de Niño Villamizar a la dirección del Inderbú en la recta final del gobierno Cárdenas ha generado polémica al interior del ente descentralizado, no solo por su padrino político sino además por el llamativo aumento de la contratación directa que se ha dado en plena época electoral.

Programas de proselitismo

“Hace como dos semanas estaba en la cancha de Cristo Rey cuando llegaron funcionarios del Inderbú con una serie de ofertas de programas deportivos y sociales dirigidos a jóvenes entre 14 y 28 años. Después de las actividades nos dijeron que por favor les ayudáramos con las firmas para la asistencia y así ellos pudieran demostrar en el instituto que sí habían hecho la actividad y legalizar el contrato. Llené la planilla, pero para mi sorpresa al día siguiente me llaman de la campaña del señor Mancilla a pedirme el voto y cuando pregunté que cómo había conseguido mis datos, ellos me dicen que la información se la habían pasado del Inderbú y en el único lugar que yo di mis datos fue en la actividad del Inderbú”, conto uno de los denunciantes.

Pero estas presuntas prácticas clientelistas en el Inderbú no solo se habrían utilizado para pagar favores políticos y ejecutar represalias sino además para favorecer a ciertos candidatos en la actual campaña electoral.

En poco más de tres meses el Inderbú ha celebrado al menos 112 contratos directos por más de $1.300 millones en plena Ley de Garantías.

“Exigen que tienen que realizar reuniones en las casas, según cuántas firmas lleven les condicionan los trabajos. Lo invitan a una reunión para hacerle campaña a Cristian Reyes, Leonardo Mancilla o Carlos Barajas, que son los que están apoyando, le pasan la planilla según la persona”, explicaron los contratistas, que solicitaron no revelar su identidad.

Saharay Rojas responde

Vanguardia preguntó a la jefe de Gobernanza, Saharay Rojas, sobre las denuncias de los contratistas, las cuales desestimó y calificó como contradictorias.

“Deja en evidencia la cantidad de información contraria y dañina con la que tratan de dañar a las personas. Primero, de hecho tengo una investigación presuntamente porque los directores no tenían autonomía para contratar y para decidir con quienes trabajaban y ¿ahora resulta que una directora que tan solo dura 5 meses en la administración dice tener cuotas y que mi directriz es no renovar contratos porque son cuotas de ella? Es información completamente contraria a lo que habían dicho, es decir ¿no era que no tenía ninguna autonomía para contratar?”, respondió.

Por su parte, la actual directora del Inderbú no quiso dar respuesta a esta redacción sobre las denuncias en su contra hasta tanto no conocer el nombre de las fuentes que revelaron la información a Vanguardia.

“Quisiera conocer su fuente, dado que no es la primera vez que usted me pregunta a cerca de unas supuestas denuncias anónimas y una vez procedo aclararlas, usted desestima mis respuestas, y prefiere dar crédito a comentarios calumniosos y falsos que atentan contra mi buen nombre y el del Instituto, pareciendo esto, una persecución, yo lo invito, a informar de realidades, como de nuestros proyectos, resultados, y eventos de ciudad, y dejar a un lado, ese interés de generar polémicas que no dejan bien parada a la ciudad”, respondió la directora del Inderbú.

En círculos políticos y sociales se conoce de una estrecha relación de amistad entre Saharay Rojas y la directora Silvia Niño a través del empresario Mauricio Niño.

