Corte Constitucional daría personería a la Colombia Humana

La Sala Plena de la Corte Constitucional le otorgaría al movimiento político de Gustavo Petro, Colombia Humana, la personería jurídica que le permitirá tener participación política para tener una lista al Congreso de la República.

Los magistrados iniciaron las discusiones sobre el futuro del movimiento político del precandidato presidencial Gustavo Petro, con ponencia positiva del magistrado Alejandro Linares.

Con el reconocimiento, la colectividad petrista podría volver a tener vida política ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, que en 2018 le quitó la personería jurídica por no haber logrado el umbral electoral.

Según el CNE, para que un movimiento político pueda mantener su personería jurídica debe obtener el 3% de los votos válidos para el Congreso.

“Colombia Humana no cumplió con ese requisito, porque en las elecciones de Senado no se presentó oficialmente por firmas sino con los avales del Mais, ASI y la UP en la Lista Decentes”, sostuvo el CNE.

Por su parte, el senador y líder natural del movimiento, Gustavo Petro, interpuso una acción de tutela en 2018 con la cual ha buscado revocar la decisión del ente electoral.

Durante ese mismo año, Petro buscó ser presidente de Colombia por su movimiento político y obtuvo más de 8 millones de votos.

El ambiente en el alto tribunal pareciera tener resuelto regresar la personería jurídica a la Colombia Humana.

Hace algunos meses, el Consejo Nacional Electoral decidió darle el reconocimiento al movimiento Dignidad, del senador Jorge Enrique Robledo.

Esta decisión generó molestia en Petro, que consideró que no existía razón para otorgarle personería a Dignidad y no a su movimiento. “Esta es la demostración de la inmensa parcialidad política del Consejo Nacional Electoral que va a dirigir las elecciones. Le negaron la personería jurídica a Colombia Humana con ocho millones de votos, bancada en el Senado y los concejos, y le dieron personería a Dignidad”, sostuvo el senador.

Incluso, a principios de agosto la Corte Constitucional le dio el reconocimiento al movimiento galanista Nuevo Liberalismo.

Fuentes del interior del alto tribunal han señalado que la Corte dará el reconocimiento al movimiento petrista, con el cual podrían participar en las elecciones legislativas de 2022.

Por su parte, el senador Gustavo Petro trinó en su cuenta de Twitter que la Corte Constitucional definirá “si Colombia Humana, la primera fuerza política del país, obtiene su personería jurídica o no. Le apuesto a una justicia que garantice derechos por igual”.

Se espera que la próxima semana el alto tribunal tome la decisión final sobre la demanda interpuesta por el líder de Colombia Humana.