$!Corte niega tutela de Benedetti en caso de extinción de dominio

Responsabilidad en actividades delictivas

La Corte confirmó la improcedencia de la tutela y aseguró que contrario a lo dicho por Benedetti, la extinción de dominio no le endilga una responsabilidad penal y no desborda las competencias que tiene la Fiscalía como ente acusador.

Acción extintiva

Así mismo, la Corte hizo un llamado a la Fiscalía Trece Especializada de Extinción de Dominio y aseguró que “pareciera que dan por sentado la responsabilidad de Benedetti Villaneda en el desarrollo de actividades delictivas”.

El fallo indica que hay afirmaciones que desbordan la naturaleza de la acción extintiva, “pues si bien es cierto en ella no se aplica la presunción de inocencia propia de la actuación penal; también lo es que precisamente por no ser escenario donde se debate la responsabilidad penal de las personas, al ente investigador no le está dado elaborar juicios de valor sobre la misma, cuando no existe una sentencia ejecutoriada que así lo convalide”.

Por lo tanto, la Corte exhortó a la Fiscalía que, en futuros actos a su cargo, se abstenga de proferir afirmaciones que impliquen responsabilidad penal a los individuos, sin que se cuente con el respaldo para ello.

Así mismo, que Fiscalía Trece Especializada de Extinción de Dominio y a la S.A.E. a fin de que en próximas diligencias se realice un estudio previo sobre la proporcionalidad, razonabilidad y necesidad del acompañamiento de la fuerza pública en diligencias judiciales.

“Y de esta manera se evite el acompañamiento y uso excesivo de la fuerza militar en eventos que no revisten necesidad, ni proporcionalidad, como en este caso”.