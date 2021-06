Según pudo conocer esta redacción, la Corte Suprema aún no ha definido la fecha para la indagatoria de Ballesteros Archila.

Chats comprometedores

La decisión de la alta corte, se dio tras la declaración juramentada elevada por el excontratista y esposo de la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, Lenin Pardo Pulido, quien señala a Edwin Ballesteros de haber exigido coimas para direccionar la licitación para contratar la construcción del Acueducto de Landázuri, por valor $4.346 millones.

En los folios que reposan en la Fiscalía y la Corte Suprema, Lenin Pardo dio a conocer los chats de mensajería instantánea que sostuvo con el hoy representante Edwin Ballesteros, en julio de 2015, cuando Ballesteros Archila fungí como gerente de la Esant, un mes antes de que la empresa de servicios públicos diera apertura a la licitación pública para la celebración del contrato de obra para la construcción del Acueducto Regional del Río Quiratá en Landázuri. Contrato por $4.346 millones.

En una de las primeras conversaciones del WhatsApp entre Lenin Pardo y Edwin Ballesteros, realizada en julio de 2015 se lee:

Edwin Ballesteros: “Inge. Un saludo. Por fa no olvides agilizar temas. Tiempo corre”.

Según el testimonio de Lenin Pardo, en esa época el exgobernador Richard Aguilar le propuso la posibilidad de adjudicarse un contrato en la Esant para construir el acueducto para el municipio de Landázuri.

“Como requisito para que dicho contrato se me adjudicara, yo debía comprometerme a realizar un pago del 15% sobre valor total del contrato, exigencias que en ese momento me hizo el señor Ballesteros Archila. Además, tal y como se lee en el chat de WhatsApp, en esta conversación el Dr. Ballesteros Archila me indica que toca avanzar y agilizar con el tema del acueducto de Landázuri”, relata Pardo Pulido.

Lea también: Corte Suprema abre investigación contra el representante Edwin Ballesteros por irregularidades contractuales