Corte Suprema aperturó instrucción y ordenó nuevas pruebas en contra el representante Edwin Ballesteros

“La Corte Suprema de Justicia aperturó instrucción y práctica de pruebas dentro del proceso que se me adelanta por hechos ocurridos cuando ejercí como gerente de la Esant. Durante toda mi actuación como funcionario público jamás he actuado en contra de Ley ni mucho menos afectando los principios y la ética de todo funcionario público. Todos sabemos lo que sucede en ese tipo de procesos y lo importante es estar atentos a la justicia, acceder a los llamados de la honorable Corte Suprema para demostrar la verdad, nuestra inocencia que es lo más importante”, indicó Ballesteros Archila.

Chats comprometedores

La decisión de la alta corte, se dio tras la declaración juramentada elevada por el excontratista y esposo de la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, Lenin Pardo Pulido, quien señala a Edwin Ballesteros de haber exigido coimas para direccionar la licitación para contratar la construcción del Acueducto de Landázuri, por valor $4.346 millones.

En los folios que reposan en la Fiscalía y la Corte Suprema, Lenin Pardo dio a conocer los chats de mensajería instantánea que sostuvo con el hoy representante Edwin Ballesteros, en julio de 2015, cuando Ballesteros Archila fungí como gerente de la Esant, un mes antes de que la empresa de servicios públicos diera apertura a la licitación pública para la celebración del contrato de obra para la construcción del Acueducto Regional del Río Quiratá en Landázuri. Contrato por $4.346 millones.

En una de las primeras conversaciones del WhatsApp entre Lenin Pardo y Edwin Ballesteros, realizada en julio de 2015 se lee:

Edwin Ballesteros: “Inge. Un saludo. Por fa no olvides agilizar temas. Tiempo corre”.

Según el testimonio de Lenin Pardo, en esa época el exgobernador Richard Aguilar le propuso la posibilidad de adjudicarse un contrato en la Esant para construir el acueducto para el municipio de Landázuri.

“Como requisito para que dicho contrato se me adjudicara, yo debía comprometerme a realizar un pago del 15% sobre valor total del contrato, exigencias que en ese momento me hizo el señor Ballesteros Archila. Además, tal y como se lee en el chat de WhatsApp, en esta conversación el Dr. Ballesteros Archila me indica que toca avanzar y agilizar con el tema del acueducto de Landázuri”, relata Pardo Pulido.

Una obra inconclusa

Tras la entrega de los pagos de las coimas, el 5 de octubre de 2015, la Esant, en cabeza de Edwin Ballesteros le adjudicó la licitación para la construcción del acueducto de Landázuri a la Unión la Unión Temporal Acueducto Landázuri, la cual está conformada por las firmas Proyectos Ingeniería Civil e Industrial de Colombia SAS, con el 48% de participación; Civiles y Ambientales Ingeniero, Ciaming Ltda, con el 51% e Ingecol SA, con el 1% de participación accionaria.

Además de que Lenin Pardo representaba legalmente a la Unión Temporal Acueducto Landázuri, Pardo Pulido también era el dueño de la firma Ciaming Ltda.

Aunque el 4 de diciembre de 2015 se firmó el contrato de la obra entre la Esant y la Unión Temporal Acueducto Landázuri, por $4.346 millones para ser ejecutado en un año, solo hasta el 14 de enero del 2016 se firmó el acta de inicio del proyecto de construcción del acueducto del municipio santandereano.

Ese mismo día, el contratista recibió un anticipo de $1.783 millones, correspondiente al 40% del valor total del contrato.

Además del recibo del anticipo, el mismo 14 de enero 2015 el contratista solicitó una adición en tiempo para la ejecución del contrato, así las cosas, la obra ya no sería entregada el 13 de enero del 2017, sino en septiembre de esa misma vigencia.

Tres meses después, el 3 de marzo de 2015, la Unión Temporal Acueducto Landázuri, solicitó la suspensión del contrato alegando la falta de gestión predial y de servidumbres para la ejecución de la obra,

La obra fue inicialmente suspendida por tres meses, posteriormente dicha suspensión fue prorrogada por siete ocasiones más, hasta abril de 2019.

Según el acta que reposa en el Secop, el 6 de mayo de 2019 se dio reinicio a la obra de construcción del acueducto de Landázuri y se estableció como nueva fecha de entrega de la fallida obra el 12 de mayo de 2019, es decir, seis días después. A hoy, seis años después de la firma del contrato, Landázuri continúa sin acueducto, mientras la fallida obra continúa inconclusa con una ejecución inferior al 50% de la obra física y con un desembolso de recursos del 42% del valor total del contrato, unos $1.849 millones.