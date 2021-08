Crean comisión técnica por crisis en El Carrasco

Luego del debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, citado para analizar la crisis de basuras que se vive en Bucaramanga y su área metropolitana por el cierre de El Carrasco, se aprobó la proposición de crear una comisión que acompañará a los alcaldes de Santander involucrados en la búsqueda de una solución.

El debate, que duró cinco horas, creó una subcomisión compuesta por los representantes Ciro Fernández, Edwin Ballesteros y César Pachón, que acompañará a la Superintendencia de Servicios Públicos y a los alcaldes de los municipios de Santander que disponen en el relleno sanitario, en la búsqueda de una solución definitiva a la crisis ambiental.

La comisión técnica tendrá como objetivo buscar solución a corto, mediano y largo plazo a la situación de las basuras de 16 municipios de Santander que no cuentan con un relleno sanitario autorizado para disponer de sus residuos sólidos.

La mesa técnica tendrá representantes del Gobierno Nacional y estará como primera autoridad la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien deberá liderar la “articulación interistitucional de las autoridades” convocadas para la comisión.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, aseguró que acompañará y hará parte de la mesa técnica, para encontrarle solución a la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad. A su vez, los demás mandatarios regionales también estuvieron de acuerdo con la creación de la mesa técnica.

El reclamo

El representante de Boyacá César Pachón criticó al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por ser él quien, según el representante, debe buscarle solución a la crisis.

“¿En dónde está el gobernador? Es él quien debe estar aquí presente para buscarle una solución a la crisis de su departamento”, indicó Pachón.

Aguilar, quien llegó cuatro horas después de haberse iniciado el debate, señaló que, tanto la Gobernación como las alcaldías han diseñado hojas de ruta.

Incluso el mandatario pidió la prórroga de unos meses más para disponer de El Carrasco, debido a que,“según estudios de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en Lebrija podremos disponer de forma definitiva, pero esto nos va a tomar un tiempo”.

La oposición de Aguachica

El alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, también intervino en el debate y aseguró haberse sentido “vulnerado”, cuando los alcaldes de Santander no consultaron con él la decisión de disponer las basuras en el relleno sanitario Las Bateas, de su municipio.

“Me sentí vulnerado por los alcaldes de Bucaramanga y su área metropolitana. No me consultaron nada. Aguachica tiene un alcalde que defiende a sus ciudadanos y por eso le digo un no rotundo a recibir las basuras de Bucaramanga y su área.

Los alcaldes solicitaron a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, la prórroga del funcionamiento de El Carrasco. Incluso solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente una solución definitiva.

El representante Ciro Fernández pidió que El Carrasco esté bajo la vigilancia de la CDMB y no de la ANLA, como es actualmente.