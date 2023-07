Funcionarios y directivos de la Fiscalía General seccional Santander prendieron las alarmas por la falta de garantías laborales a las que están sometidas las operarias del aseo de la entidad que desde hace más de dos meses no reciben el pago de sus sueldos por parte de la firma contratista Cleaner SA, encargada de ejecutar el millonario contrato de aseo en la entidad judicial que cubre las sedes de (Santander, Norte de Santander incluyendo Arauca y Magdalena Medio).

Según las denuncias, debido a los reiterativos incumplimientos por parte de la firma contratista, la Fiscalía terminó unilateralmente el contrato ahondando aún más la crisis laboral de las operarias de servicios generales de la entidad que ahora quedaron sin empleo.

“La entidad dejó avanzar tantos incumplimientos del contratista y ahora estamos así, y lo pero son las señoras que prestan el servicio sin pago dos meses, sin pago de prestaciones y ahora para la calle. Esas pobres señoras ya más de una no comen ni nada porque hace rato que no les pagan, acá denunciaron ese contrato para investigar que pasa”, indicó un funcionario judicial que no quiso revelar su identidad.

Otra de las fuentes al interior de la Fiscalía le aseguró a Vanguardia que la crisis por las irregularidades en la ejecución del contrato de servicios generales conllevó a que los propios funcionarios tengan que hacer colectas para comprar su propio café y aromáticas.

“Desde hace tres meses estamos haciendo vaca para comprar café y aromáticas y aún así la entidad no se mueve. Nos toca limpiar nuestros despachos, sacar la basura, comprar las bolsas de la basura y vasos, todo”, indicó la fuente.

Caja menor

Desde Fiscalía en Bogotá le confirmaron a esta redacción la terminación anticipada del contrato con la firma Cleaner SA, debido a los reiterativos incumplimientos en el objeto contractual del mismo.

“El contratista incumplió , se les impuso dos multas acá en Nororiental y 3 en centro sur y en consecuencia les aplicamos la inhabilidad sobreviniente y la consecuencia es la terminación contractual”, explicaron desde Bogotá.

Así mismo, las directivas del ente acusador informaron que ante las inconsistencias en el pago de salarios a los operarios, la Fiscalía procedió a la imposición de multas y denunciar al contratista ante el Ministerio de Trabajo.

“A Los operarios de aseo que son del contratista y no nuestros ellos le terminaron el contrato de trabajo y el contratista es el responsable de pagarles el sueldo. Nosotros les pusimos la queja en el Mintrabajo”, agregaron desde Bogotá.

Ante este panorama, las directivas de la Fiscalía anunciaron que como parte del plan de contención la entidad está asumiendo el costo del servicio de aseo en la Seccional Santander con recursos de caja menor, hasta tanto no se dé la contratación de la nueva firma contratista.

“El servicio de aseo lo estamos cubriendo por caja menor desde el 24 de julio y la orden de compra nueva queda por términos de Colombia Compra Eficiente y de ejecutoria de la inhabilidad el 8 de agosto”, puntualizaron.

Irregularidades nacionales

Algunos medios como la revista Cambio, habían denunciado en su momento que desde hace varias semanas los funcionarios de la Fiscalía habían estado quejándose de la prestación del servicio de aseo en las seccionales nororientales y Bogotá.

“El contrato es con la Unión Temporal Cleaner Acertar, que está compuesta por la empresa caleña Cleaner S.A. y la bogotana Acertar Servicios Generales. Se firmó en noviembre de 2022 y tiene un plazo de ejecución de 15 meses, es decir, va hasta febrero de 2024. Se firmó por 8.310 millones de pesos y tiene como objeto contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico, incluidos todos los insumos y elementos necesarios para la atención de las sedes de la Fiscalía General regional central, seccionales amazonas, Bogotá, Boyacá y Cundinamarca”, se lee en el artículo.

Según el reporte del Secop, la firma Cleaner SA, representada legalmente por Amalfi Solarte Alvarado, ha suscrito contratos con la Fiscalía por más de $20 mil millones.