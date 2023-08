Crisis en el gabinete del presidente Gustavo Petro por deficiente ejecución

A comienzos de semana se conoció desde la Casa de Nariño el supuesto jalón de orejas que el presidente Gustavo Petro le hizo a su gabinete: Ministro que no ejecute se va en un mes. El regaño se extendió por el resto del ejecutivo, pues varios les pidieron la renuncia protocolaria a directores de las entidades adscritas a sus carteras.

El afán del Jefe de Estado no es otro que mejorar el desempeño al cumplirse su primer año en el poder y es que a día de hoy algunos Ministerios no alcanzan ni el 30% de ejecución. Es el caso de las carteras de Deporte, Agricultura –la Agencia de Desarrollo Rural muestra un preocupante 7,07%– , Ambiente, Transporte y Trabajo.

Pero llama más la atención que la misma Presidencia solo ha ejecutado un 11,11% de los dos billones 746 millones de pesos que le fueron asignados, según el portal de Transparencia Económica.

Las críticas no se hicieron esperar, pues si bien este no sería el primer remezón ministerial, las razones por las que se daría conllevan un sentimiento es diferente: desilusión, porque las promesas que se hicieron en campaña no son todavía realidad –con algunas excepciones, por supuesto–.

El senador David Luna, por ejemplo, le reprochó al Presidente que “la ejecución de su gobierno es la más baja de los últimos 22 años”. Momentos más tarde, Petro lo controvirtió con datos de Hacienda demostrando que ha sido “levemente superior al promedio de los últimos cinco años”.

“Para el acumulado enero-julio de 2023 se obligó 33,6% del gasto de inversión; porcentaje 5,6% superior al promedio de los últimos seis periodos nacionales de gobierno (28%)”, dice el informe.