Crisis en la Liga ¿Por qué se apartaron varios rodolfistas?

Homenaje de la discordia

Salida de rodolfistas

Pero la pelea con Óscar Jahir Hernández, quien fue uno de los principales promotores de la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández, no ha sido la única que ha tenido el hoy senador con sus más fieles militantes.

Semanas atrás, Rodolfo Hernández discutió con Jorge Figueroa Clausen, uno de los mayores defensores del rodolfismo en Santander, debido a una citación que recibió Figueroa para rendir versión libre en la Corte Suprema sobre el caso de un aforado.

“Hace como 15 días me llamaron de la Corte Suprema indicándome que tenía que asistir a rendir versión libre en un caso que ellos llevaban contra un aforado, jamás me dijeron el nombre del investigado, pero asumí que tenía que ver con el caso de Rodolfo, así que lo llamé y no me contestó, por lo que intenté contactarlo a través de su asistente. Pero en vez de obtener respuesta, lo único que hizo Rodolfo fue hablar de mí y mi familia señalándonos de cosas que no son, ya que, según él, yo era el que lo había denunciado en la Corte y que yo era el que lo había grabado y filtrado el audio de él cuando pidió pagos por los avales para la Cámara. Por eso le envié la carta reclamándole y diciéndole que estaba dispuesto a ir al polígrafo pero esta es la hora y no he recibido respuesta alguna”, le explicó a Vanguardia, Jorge Figueroa.

Desde esa fecha, Figueroa Clausen, uno de los más fieles seguidores de Rodolfo Hernández desde que éste fue candidato a la Alcaldía de Bucaramanga en 2015, se alejó del hoy senador y de su partido, la Liga de Gobernantes.

Por otro lado, según ha circulado en varios medios, círculos políticos y militantes de la Liga, semanas atrás Rodolfo Hernández se peleó con el exgobernador Mario Camacho, quien es el padrino político de la representante a la Cámara Erika Tatiana Sánchez, elegida con votos de la colectividad.

Según las fuentes, Rodolfo Hernández mantiene su descontento con el manejo que la congresista le ha dado a su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, en la que incluso uno de sus cupos sería para la esposa de Mario Camacho.

Esta redacción intentó comunicarse con el exgobernador Camacho, pero no hubo respuesta del exmandatario departamental.