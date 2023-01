Críticas contra el presidente Petro por convocar a manifestaciones el mismo día que el Paro Nacional

Los congresistas uribistas calificaron de “preocupante” la determinación del Presidente de la República haya decidido convocar a sus seguidores a una marcha el 14 de febrero, día en el que sectores de la oposición habían hecho una convocatoria previa, pareciera que el presidente busca un enfrentamiento en las calles.

Además: Gustavo Petro defendió llamado a los colombianos para salir a las calles a impulsar sus reformas

“La invitación del Gobierno a que slogan a apoyar sus reformas a la salud, pensional y la reforma laboral, el mismo día que se convoca el Paro Nacional, no es otra cosa que la invitación a la destrucción. Quieren ocasionar una guerra civil entre la oposición a este gobierno y todos los afines a ellos. Recordemos que cuando ellos salen a las calles, salen a destruir, a cometer delitos, a acabar con la propiedad pública, la propiedad privada y con la vida de nuestros policías”, manifestó Oscar Villamizar, representante a la Cámara por Santander.

Así mismo, el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero advirtió que con este tipo de acciones el Presidente de la República está recurriendo a las manifestaciones públicas para “intimidar” al Congreso de la República y así sacar adelante su agenda legislativa.

“Es bastante poco razonable que el Presidente esté convocando a manifestantes para defender propuestas de reformas que aún no se conocen, pidiéndole a sus seguidores una fe ciega, está tratando a través de la calle intimidar al Congreso y atacar a quienes piensan distinto. No le gusta el debate democrático, no le gustan las discusiones técnicas”, señaló Forero.

Los anuncios del Gobierno Nacional de acabar de manera definitiva con los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, son uno de los principales puntos de preocupación por parte de la oposición.

“La oposición tenemos ese derecho fundamental de salir a las calle de manifestarnos en contra del Gobierno, especialmente uno de los temas que hoy nos preocupa es acabar con la firma de contrato de exploración y explotación hidrocarburos que ponen en riesgo la seguridad energética del país, la transición energética, los dividendos y las exportaciones que representa el sector minero energético en nuestro país. Hace dos meses aprobamos en el Congreso el presupuesto bienal de regalías por $31 billones de pesos, y esos recursos salen y son fondeados por ese sector”, explicó Juan Espinal, representante del Centro Democrático.

La controvertida convocatoria

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República defendió el llamado que hizo a la gente para que salga a las calles a defender las reformas que su administración busca impulsar este año ante el Congreso, como la pensional, salud y laboral.

El llamado de Petro para que la gente salga a las calles lo hizo el viernes, cuando a través de su cuenta de Twitter, invitó a la juventud colombiana a respaldar las reformas sociales que promoverá.

“Hemos convocado al gran dialogo social para cambiar a Colombia. Hemos estado dispuestos a concertar las reformas. Defendemos el agua por encima de la codicia porque es la vida, defendemos no subirle a peajes y el diesel para defender la canasta alimenticia de la gente pobre”, afirmó.

Ante las críticas que ha recibido, por la falta de información sobre los textos de las reformas antes de salir a la calle a defenderlas, Petro manifestó que es claro que esos proyectos tendrán opositores, así que es una estrategia válida obtener el respaldo de los sectores populares.

“Las reformas que se presentarán al Congreso en febrero buscan cambiar el país, generar justicia social y son el acumulado de las luchas sociales de Colombia. No dudo que tendrán opositores en quienes no quieren los cambios La plaza pública también es un lugar de discusión”.