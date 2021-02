Cruce de versiones en la Asamblea por adición de $41 mil millones al Idesan

La aprobación de dicha adición suscitó la molestia de algunos diputados de la oposición que no están de acuerdo con entregarle más recursos a una entidad que ha estado en los últimos años en el ‘ojo del huracán’ por sus irregularidades administrativas.

“El Idesan está siendo investigado no solamente por el ‘carrusel de los créditos’, sino también porque no ha hecho obras con las cuales se había comprometido, como el retorno de Coca-Cola, es por eso que hoy entregarle cerca de $41 mil millones sin que esté perfectamente establecido en qué se van a invertir, sino que se habla únicamente de aspectos generales, es una muestra de confianza que realmente a mi criterio Idesan no se ha ganado”, señaló el diputado de Dignidad, Leonidas Gómez.

Por su parte, la diputada de la Liga Anticorrupción, Anabel Tarazona hizo una férrea defensa de las nuevas transferencias de recursos que desde la corporación edilicia le aprobaron al Idesan.

“Garantizar el desarrollo y las obras del departamento es prioridad en mi gestión como diputada, dar mi voto positivo a la ordenanza 001 del 2021 es muestra de ello, solo el Idesan puede garantizar el manejo de esos recursos, acabarla es una propuestas populista”, trinó la diputada.