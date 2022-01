Daniel Quintero renunciaría si pierde en revocatoria, así no se cumpla umbral

Es decir, Quintero dijo que, si pierde las elecciones, se va de la Alcaldía sin importar si votaron las 331.861 personas que son necesarias para sacarlo del cargo.

“El sí ganando, así no se cumpla el umbral, debería significar un retiro”, fueron las palabras textuales de Quintero. En la entrevista, que duró 34 minutos, el mandatario tuvo tiempo para defender su administración. Insistió, como ya lo ha hecho en varias ocasiones, en que desde la campaña se le hizo una “oposición sucia”. En cambio, comentó que la suya ha sido “una gestión de resultados”.

Es importante resaltar que la votación todavía no están en firme, pues el Consejo Nacional Electoral está analizando los estados contables del comité revocatorio. Este es un requisito legal que establece límites en los gastos que se pueden hacer para la recolección de las firmas de apoyo. Para 2021, se confirmó que este proceso no pudo superar los $236 millones, así como que una persona (natural o jurídica) no pudo aportar más del 10% de ese monto total. Es decir, el comité no pudo haber gastado más de ese tope establecido.

Pese a que la votación aún no está en firme, Quintero sí hizo referencia a ella . “Yo preferiría estar dedicado a tantos temas que tiene la ciudad, pero es una oportunidad de hacer una refrendación. Vamos a hacer campaña en las calles. Vamos a mostrar que este es un buen gobierno que no se ha arrodillado y eso se lo han cobrado. Pero, si nos quieren ver en elecciones, allá estaremos”, comentó el mandatario.

En la entrevista, el alcalde de Medellín insistió en sus críticas a los empresarios de GEA, también dijo que la revocatoria la promueve el Centro Democrático que, según dijo, quiere recuperar el poder perdido en la ciudad y manifestó que le es indiferente la fecha en la que se realicen las votaciones, pues según su juicio, “esto se va a convertir en un plebiscito contra los que hoy promueven la revocatoria, condenados por parapolítica, condenados por Hidroituango, personas que tienen serios intereses económicos y financieros en EPM y al ser eliminados están furiosos, megacontratistas que ahora tienen que competir para ganarse las licitaciones y antes no les tocaba competir”.

Finalmente, invitó al comité de la revocatoria a no dividir la ciudad durante la campaña.