De manera exprés, Alcaldía de Bucaramanga busca aprobación de empréstito por $80 mil millones en el Concejo

Según los cabildantes, la administración de Juan Carlos Cárdenas busca que el Concejo de Bucaramanga le apruebe de manera exprés y en primer debate, un empréstito por $79.668.991.613.000 con el objetivo de poder terminar las obras de infraestructura de tres colegios de la ciudad.

En tal sentido, los concejales revelaron que el Proyecto de Acuerdo 032 del 8 de mayo, (mediante el cual la administración Cárdenas solicita la autorización del empréstito), le asignaron ponente en la mañana de este martes y la Comisión Primera fue citada a debate a las 5:00 de la tarde de ese mismo día, es decir, tienen solo cinco horas para estudiar los 99 folios del documento.

Así mismo, aunque según el registro la iniciativa fue radicada en la Secretaría del Concejo, ayer lunes 8 de mayo, el concejal del Centro Democrático, Luis Fernando Castañeda, ya le dio ponencia positiva al controvertido proyecto.

"Una alerta a la ciudad. Hoy presentaron la solicitud para sacar un préstamo por 80 mil millones de pesos y hoy mismo citaron a debatirlo. Tiempo récord. A las 5:00 es la Comisión, citaron en horas", escribió el concejal Carlos Parra en sus redes sociales.

Según el cabildante, el querer debatir un empréstito con pocas horas de estudio "indica que es un manejo tramposo por parte del Concejo". "Si hacen eso así es para que nadie se dé cuenta. La ciudad se tiene que sacudir".

Este proyecto de acuerdo ya había sido anunciado por la jefa de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas, hace una semana en el Colegio Dámaso Zapata, que está en obras, y pidió a los concejales que estaban presentes apoyar un empréstito para poder terminar las obras de este plantel educativo. "Saharay llegó al Dámaso y vio la oportunidad y ahí empezó a tejer la posibilidad de que le autorizaran $80 mil millones en deudas", afirmó la concejala Marina Arévalo.

"El último año no puede contratar vigencias futuras. Entonces la plata no la va a ejecutar la Alcaldía sino Findeter, que no tiene que usar pliegos tipo", alertó Parra.

Arévalo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, afirmó que el proyecto de acuerdo fue publicado en horas de la noche del pasado lunes y este martes en la mañana ya tenía asignado el ponente.

Adicionalmente, confirmó que pidió a la Contraloría General de la República un informe para poder establecer el perfil de la deuda pública de Bucaramanga que, según sus cuentas, tiene un 53% en incremento.

"Cálculo político"

El concejal del Centro Democrático, Luis Fernando Castañeda, expresó las razones por las cuales dio ponencia positiva. Según el cabildante, el tema de este empréstito estaba siendo estudiado desde el pasado 26 de abril cuando la jefe de Gobernanza, Saharay Rojas, hizo la propuesta en el Dámaso Zapata.

"Desde ese día se conoció. No se pueden dar discursos con cálculos politiqueros. Estamos dando cumplimiento al Plan de Desarrollo que fue aprobado por los 19 concejales y en el cual se faculta al Alcalde para crear estrategias para conseguir los recursos", afirmó el militante del uribismo.

Castañeda también dijo que el único objetivo de este empréstito es destinar $25 millones para obras del Inem, $11 mil para el Santander y finalmente $42 mil para el Dámaso Zapata. "Los colegios merecen la inversión", afirmó.

Ante los cuestionamiento del poco tiempo para estudiar el documento, el cabildante afirmó que del proyecto de acuerdo solo es necesario revisar si se cumple lo de ley, cuánto sería la deuda y el objetivo del empréstito.