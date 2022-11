¿De qué habló Petro con Gilinksi y empresarios árabes en Palacio?

Una delegación de 17 invitados de alto nivel ingresó silenciosamente en la mañana de este lunes a la Casa de Nariño para una reunión con el presidente Gustavo Petro, que solo se hizo pública hasta que un grupo de periodistas se enteró de que entre los asistentes a la cita privada con el Mandatario –que duró unas tres horas– estaban los empresarios Jaime y Gabriel Gilinski.

A pesar de que la cita era privada y se manejó con sumo hermetismo, El Colombiano conoció que se trató de una comitiva de empresarios colombianos y de Emiratos Árabes Unidos (EAU) que se reunió con el Jefe de Estado en el Salón Azul de la Casa de Nariño, justo en medio de la turbulenta puja que protagonizan el Grupo Gilinski y la multinacional árabe IHC en la Oferta Pública de Acciones (OPA) por Nutresa, proceso al que la Fiscalía le puso la lupa.

Reunión con secretismo

La cita entre Petro y la delegación de empresarios no fue improvisada ni surgió a última hora, muestra de ello es que logró que Petro citara a sus ministros de Agricultura (Cecilia López), Minas (Irene Vélez) y Comercio (Germán Umaña). Se trató de una reunión que se coordinó con detalle y en Palacio intentaron mantenerla en secreto, tanto así que no apareció en la agenda del Presidente, que solo tenía previsto un Consejo de Seguridad a las 8:00 a.m.

Si bien el Gobierno no está obligado a informar este tipo de encuentros, que son de carácter privado en la agenda de Petro, llamó la atención que el Jefe de Estado recibiera esta reunión justo en un momento de tensiones por la torpedeada OPA que lanzaron precisamente árabes –de la mano con los Gilinski– por Nutresa.

¿De qué hablaron? Fuentes de Casa de Nariño le detallaron a este diario que entre las 17 personas que se sentaron con Petro había una delegación de EAU interesada en invertir en el sector del agro, la exportación de alimentos y el desarrollo de infraestructura para el comercio exterior en esa misma materia.

Aunque los altos funcionarios del Gobierno se abstuvieron de hablar sobre la cita, este diario conoció que la reunión no fue del todo ajena a la OPA por Nutresa, ya que también estuvieron presentes representantes de IHC, la aliada de los Gilinski, quienes no solo están involucrados en el conflicto empresarial por el dominio de Nutresa, sino también en asuntos políticos.

Vínculos de Petro y Gilinski

Una interrogante que surgió por cuenta de la sorpresiva reunión fue cómo el Grupo Gilinski y la comitiva de árabes lograron una cita privada con Petro para hablarle de negocios. Lo que está claro es que el Mandatario y los Gilinski son viejos conocidos, tanto así que estos le hicieron un préstamo a su campaña de 5.000 millones de pesos a través de su banco GNB Sudameris, de acuerdo a los registros del Consejo Nacional Electoral.

Además, Jaime Gilinski dejó claro en una entrevista publicada por El País, de España, el 2 de octubre pasado que le interesaría negociar con el Gobierno precisamente en los sectores que se abordaron este lunes. “(Petro) tiene varios proyectos de crecimiento en el sector agroindustrial, en energías renovables, en infraestructuras o en turismo, que son interesantes (...) Todo eso requerirá inversión y confianza; de inversionistas extranjeros y locales”, dijo Gilinski.

Por otro lado, llama la atención el interés comercial del Gobierno con EAU pues el mismo día de la posesión de Petro (ver tuit) el canciller Álvaro Leyva se sentó con diplomáticos de ese país para hablar sobre intercambio comercial bilateral e inversión extranjera.

Pese a que la cita de este lunes no tuvo conclusiones ni mayores detalles públicos, el Mandatario dejó claro que le interesa abrirle las puertas a inversiones provenientes de Emiratos Árabes y los Gilinski son los más interesados.

