De raquetas, estafas, fundaciones ‘de papel’ y hamburguesas... los escándalos que empañan la gobernación de Mauricio Aguilar

‘Cultura’ de corrupción

Horas antes de llevarse a cabo el debate de moción de censura en su contra por presuntas irregularidades en millonarios contratos suscritos por la Secretaría de Cultura, Mery Luz Hernández renunció a su cargo como jefe de esa cartera en la administración de Mauricio Aguilar.

Hernández, quien fue acusada penal, disciplinaria y fiscalmente, dimitió a la Secretaría de Cultura luego de que decenas de artistas y artesanos del departamento denunciaran haber sido víctimas de estafas al haber prestado sus servicios en eventos de la Gobernación. Según los afectados, la administración Aguilar a través de la Fundación Emprendimiento Juvenil Social los convocó a una serie de eventos culturales en diferentes municipios y como contraprestación les canceló en promedio a cada artista y artesano alrededor de $100 mil pesos, sin embargo, en las cuentas que el contratista le presentó a la Gobernación por la ejecución del convenio las facturas registraban pagos con valores superiores a los $ 3 millones.

Entre las denunciantes está Bernarda Ortiz, artesana del municipio de Barichara, quien reclamó haber sido estafada en un encuentro de artesanos en diciembre del año pasado.

“El 15 de diciembre del 2022 me invitó la Gobernación para llevar unas cositas de aporte para un evento en Barichara, fui y me dieron $100 mil pesos, que no me alcanzó ni para el pasaje, ni para nada. Ahora estoy recibiendo mensajes en mi celular que supuestamente nos habían pagado millones. No nos estafen de esa manera”, indicó.

Según el archivo contractual del proceso, a Bernarda Ortiz la administración Aguilar supuestamente le pagó $4 millones como incentivo por su participación en Barichara.

Caso similar sucedió con Ruth Rincón, una artesana del municipio de Capitanejo quien también denunció haber sido víctima de estafa y suplantación de su identidad por parte del contratista.

Pero las irregularidades no paran allí, en medio del debate de moción de censura a la saliente secretaria de Cultura de Santander, el diputado Ferley Sierra denunció que en la misma secretaria se compraron parqués por un valor cercano a $800 mil.

“Alguien que se lo lleve a la Secretaria y se lo venda en $795.000. Que la prensa sepa que aquí se compra esa porquería de parqués”, cuestionó Sierra, quien fue uno de los promotores de la moción de censura en contra de Hernández.

La polémica compra de los parqués, según el corporado, se habría dado con una “empresa de papel” que no tendría la idoneidad para poder adelantar las contrataciones con la administración departamental, debido a que, al parecer, no tendría sustento financiero desde hace por lo menos ocho años.

Mery Luz Hernández, era cuota directa del exgobernador Richard Aguilar Villa, hermano del gobernador, Mauricio Aguilar. Richard Aguilar actualmente enfrenta un proceso penal por irregularidades en el contrato para la remodelación del estadio Alfonso López, hechos en los que se habrían desviado, según la Fiscalía, más de $600 mil millones cuando fungió como mandatario departamental en el periodo 2012 – 2015.

