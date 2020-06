Fallida represa de La Batanera será tema de debate de control en la Asamblea de Santander

La Asamblea departamental citó a debate de control político a la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, para que responda por la fallida represa de La Batanera; una obra que costó cerca de $10 mil millones para solucionar dar solución a la falta de agua potable en el municipio de Vélez, pero que en 2016 colapsó cuando estaba siendo llenada.

Según Mauricio Mejía, diputado citante, el debate de control tiene como fin saber por qué colapsó el embalse y qué va a suceder con los presuntos responsables. Así mismo, conocer qué solución tiene el gobierno departamental para el suministro de agua potable en Vélez

“La idea primero que buscamos saber es que responsabilidades hubo y quiénes son los responsables que cometieron esos errores y quién van a responder. Segundo, cuál es la solución para el municipio de Vélez, ser va a reconstruir el embalse en el mismo sector, se va a buscar un nuevo punto para construir el embalse, ya no necesitan embalse. Esas son algunas de las dudas que tenemos desde la Asamblea”, señaló Mauricio Mejía.

Para tal fin, además de la Esant, que fue la entidad encargada de la gestión de la fallida obra, también están citados al debate de control la Contraloría departamental, la alcaldesa de Vélez, concejales del municipio santandereano y veedores ciudadanos.

Desabastecimiento de agua

Desde el pasado mes de enero los habitantes del municipio de Vélez, Santander, sufren por el desabastecimiento de agua potable, a pesar, de que hace más de seis años la Gobernación de Santander, bajo la administración de Richard Aguilar, construyó la represa de La Batanera, un proyecto de infraestructura que tuvo un valor cercano a los $10 mil millones y que colapsó cuando se inició el llenado.

Aunque el contrato de obra pública para construir la represa de La Batanera fue firmado en el epílogo de la administración de Horacio Serpa, fue en el gobierno del exgobernador Richard Aguilar (actual Senador de la República y hermano del actual gobernador, Mauricio Aguilar), que se ejecutó la obra.

A pesar de los inconvenientes de la construcción y las continuas adiciones, toda vez que el proyecto inició con un presupuesto de $6.838 millones y terminó valiendo cerca de $10 mil millones, el 18 de diciembre de 2015 la administración de Aguilar Villa recibió la obra a satisfacción.

El Consorcio Vasca, representado legalmente por Jesús Alberto Almeida, era el encargado de la construcción de la represa por $6.838 millones. Por su parte, Civing Ingenieros Contratistas, representada por Fabián Vallejo, fue la empresa contratada para realizar la interventoría por $669 millones.

Posteriormente la obra tuvo una adición de $1.765 millones para la impermeabilización de la represa.

Aunque tres meses después de ocurrido el siniestro de la millonaria obra la Contraloría General de Santander, anunció hallazgos fiscales por $9.394 millones por las deficiencias presentadas en la construcción de la represa, a hoy, cuatro años después, aún no hay ningún responsable.

Sesión semipresencial

El debate de control político a La Batanera será la primera sesión semipresencial que realice la Asamblea de Santander desde que se declaró el Estado de Emergencia por la pandemia del COVID-19. En tal sentido, los diputados que no tienen enfermedades de base, que no tengan síntomas de Coronavirus o que no superen los 70 años de edad, podrán ir a sesionar desde el recinto de la Asamblea, los demás corporados continuarán debatiendo virtualmente.

Diputados de las diferentes bancadas como: Claudia Ramírez, Leonidas Gómez, Luis Eduardo Díaz, Ferley Sierra, Giovanny Leal, Alfonso Pinto y Noe Alexander Media, también son citantes del debate de control que está citado para hoy a las 2:00 de la tarde.