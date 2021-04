Nuevamente se suspendió el debate por sobretasa ambiental en el Concejo de Bucaramanga

El funcionario se levantó de la sesión luego de los señalamientos que recibió del concejal del Centro Democrático, Luis Fernando Castañeda, quien lo calificó de corrupto.

Además: Alcaldía de Bucaramanga girará más $47 mil millones de sobretasa ambiental a la Cdmb

“Dicen que presuntamente hay un exgobernador que presuntamente hay un exgobernador que hace lo que quiere con todo los movimientos de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Que no se mueve una hoja sin que este exgobernador diga. Sería muy importante señor director que usted le cuente a la comunidad si es cierto eso que dicen por ahí en los medios de comunicación. A mí no me consta. No tengo las pruebas, pero eso es lo que dicen”, señaló el concejal Castañeda.

Ante los constantes señalamientos del cabildante uribista, Juan Carlos Reyes, decidió retirarse de la sesión, dejando el debate a medias.

“Yo estuve puntual desde las 7:00 de la mañana. Expliqué en qué se han invertido los $48 mil millones de la sobretasa ambiental: en obras de mitigación del riesgo producto de varias acciones populares y las inversiones en la protección hídrica de la ciudad. Aunque el debate se desarrollaba bajo el orden y el respeto, el concejal Castañeda procedió a ofenderme a mí y a la institucionalizad y eso no lo voy a permitir”, indicó Reyes.

Lea también: Otra vez aplazan debate de control a sobretasa ambiental por ausencia del director de la Cdmb

Ante la ausencia del Director de la Cdmb, la plenaria del Concejo no pudo continuar con el debate de control, que había sido citado por los concejales de la Alianza Verde, Danovis Lozano y Carlos Parra.

Aunque algunos corporados propusieron volver a programar una nueva fecha para dar continuidad al truncado debate de control, desde ya el Director de la Cdmb anunció que no asistirá a nuevas citaciones del Concejo.