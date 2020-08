Déficit del presupuesto de la Nación para la vigencia 2021 supera los $45 billones

Desde el Congreso de la República advirtieron que el presupuesto de la Nación para el próximo año esta desfinanciado en, por lo menos $45 billones, como consecuencia de la pandemia.

Así lo informó el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, al señalar que con el déficit presupuestal para la vigencia 2021, el Gobierno Nacional tendrá que recurrir a la adquisición de un mayor endeudamiento externo.

“Se ha presentado un presupuesto con un déficit que supera los $45 billones, en donde el Gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para endeudarse por más de $64 billones”, indicó el Congresista santandereano, miembro de la Comisión de Hacienda.

Enajenación de activos

Así mismo, Aguilar Villa señaló que otra de las opciones de financiamiento que contempla el Gobierno Nacional es la enajenación de activos, como las acciones de Ecopetrol.

“Hay una propuesta que hemos rechazado y le hemos sugerido al Gobierno que no la haga y es la venta de activos, ahí está Senit, ahí está ISA, ahí están las acciones de Ecopetrol y nos colocan una cifra de $12 billones, pero no es el momento para vender; más que las condiciones del mercado nos van a llevar a que no se vendan por un valor real esos activos”, agregó Richard Aguilar.

De no darse la venta de activos, el Gobierno Nacional tendría que buscar créditos por $26 billones, adicional a los $64 billones, que ya tiene contemplados en el marco fiscal del próximo año.

El Presupuesto General de la Nación para el próximo año alcanza los $314 billones.

Las prioridades del 2021

La educación, la inversión social y la reactivación económica del país serán algunas de las prioridades contempladas por la administración Duque dentro del presupuesto de la Nación para el 2021.

En temas de inversión social, el Gobierno Nacional proyecta invertir $24 billones, así mismo, aumenta la inversión en los diferentes sectores de la economía, pasando de $43 billones a $53 billones, es decir, un aumento del 23%. Para infraestructura hay un incremento de $7 billones; para la inclusión social y la reconciliación, el incremento será de $13 billones.

“Aumenta el presupuesto de Educación, pero si queremos mayor gratuidad y si queremos evitar el fenómeno de la deserción, que ya va a llegar el 30%, necesitamos un aumento mayor para estos programas. El aumento es solo de 2.69%”, puntualizó Richard Aguilar.