Denuncian irregularidades administrativas en la Personería de Bucaramanga

Según Ruth Ríos Roa, funcionaria del área Financiera del Ministerio Público municipal, en varias decisiones contradictorias y sin el soporte legal correspondiente, la personera (e), Jasbleidy Tapias, (cuota del excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Fredy Anaya), ordenó en menos de 72 horas el cambio de nómina de la entidad retirando de la misma a cuatro altos funcionarios de la Personería, a pesar de que no existiera un acto administrativo que respaldara la renuncia de los servidores como ordena la Ley.

Además: Denuncian ‘carrusel’ de contratos en la Personería de Bucaramanga

A pesar de que la prenómina de la Personería se encontraba lista y en revisión desde el pasado 22 de mayo, solo hasta el viernes 29 de mayo, se dio la orden de reversar la nómina de la entidad.

“El 29 de mayo pasado se me indicó por intermedio de mi jefe directo, el doctor Mauricio Acevedo Rueda, jefe de Financiera, que por directriz de la Personera de Bucaramanga, reversar la nómina del mes de mayo de la planta de personal de la Personería porque tenía que sacar a cuatro funcionarios de la misma...Yo reversé la nómina siguiendo las directrices, pero le manifesté mi inconformismo con la decisión de la misma toda vez que hubo tiempo para reportar la novedad de los cambios de nómina y al email no había llegado el acto administrativo de aceptación de renuncia de los cuatro funcionarios a retirar”, advirtió la funcionaria.

Reversando el revés

Tras la modificación ese mismo día, 29 de mayo, la Personería pagó la nómina según la actualización ordenada por Jasbleidy Tapias. Sin embargo, 72 horas, la Personera (e) cambió de parecer y ordenó que se reintegrara y se le pagará el sueldo a tres de los cuatro funcionarios que ya había ordenado retirar.

“No me parece esto normal. No sé hasta donde la Ley puede llegar a investigar este tipo de actuaciones de jefes administrativos no sé si es la primera vez que ocurre durante toda la historia de las entidades públicas acá en Bucaramanga, pero me está tocando mis principios, me está tocando mis valores, me está tocando mi integridad”, agregó Ruth Ríos.

“Sacando la competencia”

Ayer 31 de mayo se venció el periodo de tres meses que el Concejo le había otorgado a Jasbleidy Tapias como personera encargada. No obstante, como el cabildo municipal no ha podido ha podido proveer la vacancia absoluta de Personero de Bucaramanga por cuanto el concurso se encuentra suspendido por una orden judicial, el Concejo podía designar la continuidad de Tapias como Personera (e), o por el contrario designar a otro funcionario del Ministerio Público del mismo rango directivo en la Personería para que dirija el ente de control temporalmente.

Según el concejal de la Alianza Verde, Carlos Parra, Jasbleidy Tapias al prever dicho escenario decidió la semana anterior solicitar y aceptar la de renuncia protocolaria a Laura Juliana Pérez, de su cargo como Personera Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos; Laura Victoria Bernal, como Personera Delegada para la Vigilancia del Patrimonio Público y la Protección del Medio Ambiente; Carolina Rojas Pabón, como Personera Delegada Para la Defensa del menor, la mujer y la familia; y Jorge Enrique González, como Personero Delegado para la Vigencia Administrativa y Asuntos Disciplinarios. Quienes podrían interponerse en la continuidad de Tapias Soto como Personera encargada.

“De cinco personas de alto rango en la Personería, a cuatro les aceptaron las renuncias. A todos les pidieron las renuncias y a una la declararon insubsistente. Según la teoría que quieren imponerle al Concejo, la única forma de que alguien le compita al perfil que está en la Personería son las personas a las que les aceptaron las renuncias o que declararon insubsistentes. Esto quiere decir es que están sacando la competencia”, señaló Carlos Parra.

Ante las declaraciones del cabildante ‘verde’ la Personera le envió un oficio al Concejo asegurando que no le había aceptado la renuncia a ningún funcionario directivo del Ministerio Público municipal.

Lea también: Suspenden proceso de selección de Personero de Bucaramanga

Denuncias penales y disciplinarias

Así mismo, el concejal Carlos Parra anunció que demandará penalmente y presentará una queja disciplinaria en contra de Jasbleidy Tapias Soto, por las irregularidades administrativas al interior de la Personería.

“Presentaré la demanda penal en contra de la personera encargada por falsificación en documento público toda vez que en un comunicado al Concejo afirmó que no había aceptado la renuncia de ningún directivo de la Personería como habíamos advertido. Esto, a pesar de la existencia de unas resoluciones que dicen todo lo contrario y lo afirmado hoy por la funcionaria de la Personería que contradice todo lo afirmado por Jasbleidy Tapias”, agregó el Concejal de la Alianza Verde.

Mañana es la elección

A pesar de un concepto presentado por Jasbleidy Tapias en el que afirmaba que si el cabildo no designaba su continuidad en el encargo como Personera municipal podía incurrir en prevaricato, la mesa directiva del Concejo decidió abrir una convocatoria pública para que cualquier persona que tenga el perfil se postule al cargo como Personero encargado de Bucaramanga.

La recepción de las hojas de vida de los aspirantes, que se realiza vía correo electrónico, terminó al mediodía de hoy primero de junio, por lo que la Plenaria escogerá mañana al nuevo personero encargado de la ciudad.

Le puede interesar: Presidente del Concejo pone su propia cuota en la Personería

¿Quién es Jasbleidy Tapias?

Quince días antes de apartarse de su cargo como Personero municipal, Rafael Picón, amigo personal de Fredy Anaya, designó a Jasbleidy Tapias, como Secretaria General del Ministerio Público. Con esta movida, Picón se aseguró que el Concejo designara al siguiente en jerarquía que es el Secretario General de la entidad y de paso le daba continuidad a la línea de Anaya al frente de la Personería.

Jasbleidy Tapias, llegó a la Personería preveniente de la Contraloría Municipal, entidad en la que trabajó hasta diciembre del 2019. Anteriormente, fue funcionaria de la Cdmb, todas entidades con influencias por parte del excandidato a la Alcaldía.

“Tengo la conciencia tranquila”

Por su parte, la Personera encargada aseguró que todo el revés de la nómina de la entidad advertido por la funcionaria del área Financiera del Ministerio Público se debe a una mala interpretación por parte de la servidora pública.

“Ella está trabajando desde casa desde la declaratoria de emergencia sanitaria y ella no está al corriente de todas las decisiones que suceden en el giro ordinario de lo que está sucediendo actualmente en la entidad. Todas las decisiones que yo tomo como Personera se las entrego al Financiero que es el jefe inmediato de ella. El tema del revés de la nómina es un tema de interpretación de ella. Pero yo tengo la tranquilidad porque mis actuaciones siempre han estado en derecho”, señaló Jasbleidy Tapias.

Así mismo, la Personera afirmó que las personas a las que se había pedido retirar de la nómina no dejaron de asistir a la Personería porque no fueron aceptadas sus renuncias.

Tapias Soto, además desestimó las denuncias del concejal Carlos Parra sobre la solicitud de renuncias protocolarias a los directivos del Ministerio Público para evitar competencia en el encargo de Personero y aseguró que todo se debe a una valoración subjetiva.

“Las apreciaciones que son muy subjetivas del Concejal, porque son la percepción, pues no puedo decir si son ciertas o no. Yo tengo una discrecionalidad como entidad. Nosotros tenemos todas las facultades de cómo proceder administrativamente. Frente a eso pienso que ya son juicios de valor que hace el Concejal frente a la gestión que yo estoy haciendo. Cabe aclarar que eso cargos son de libre remoción y nombramiento, en donde se califica el cumplimiento de las metas, de los objetivos, todo lo que va a la espera del cargo que se desempeña. Las renuncias son libres, expresas y voluntarias y yo no soy nadie para exigirle la renuncia a nadie”, agregó la Personera encargada.

Del mismo modo, Tapias Soto confirmó que se presentó como aspirante al cargo de personero encargado dentro de la convocatoria que elevó el Concejo.

Además, Jasbleidy Tapias desestimó que su llegada la Personería se debiera a una cuota política por parte de Fredy Anaya.