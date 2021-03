Denuncian que tres integrantes de una misma familia tienen contrato con la Alcaldía de Bucaramanga

El concejal de Colombia Justa Libres y jefe de la oposición en el Concejo de Bucaramanga, Jaime Beltrán, denunció que tres integrantes de una misma familia hacen parte de la nómina de contratistas de la administración municipal, poniendo en tela de juicio la “meritocracia” en el gobierno de Juan Carlos Cárdenas.

Según la denuncia del cabildante opositor, la funcionaria encargada de custodiar los contratos de la Alcaldía, al mismo tiempo tiene a su esposo y a su hijo trabajando en la administración municipal. Para Beltrán, esto dista mucho del discurso anticorrupción que predica el gobierno de Juan Carlos Cárdenas.

“No podemos hablar de transparencia y luchar contra la politiquería cuando la funcionaria que custodia los contratos en la Alcaldía de Bucaramanga tiene a casi toda la familia dentro de la nómina de la administración. Así no se puede”, trinó Jaime Beltrán.

Puntualmente, el cabildante se refiere a la auxiliar de la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga, Nelly Leal Oviedo, quien lleva varios años vinculada a la administración municipal y actualmente es la encargada de archivar y custodiar todos los contratos que firma la Alcaldía. Sin embargo, mientras Nelly se encarga del archivo contractual de la administración, su esposo Ignacio Corzo Molina y su hijo, Andrés Camilo Corzo Leal, también tienen contrato de prestación de servicio con la Alcaldía.

“Acá la gran incógnita es qué pasó con Ocupadoor, que nos vendieron como la solución para eliminar las ‘palancas’ en la Alcaldía y que fue un tremendo desastre, pues de las más de 14.000 hojas de vida que recibieron, no han seleccionado ni una sola a través de esa aplicación”, cuestionó Beltrán Martínez.

Funcionaria de carrera

Por su parte, el secretario administrativo del municipio, César Augusto Castellanos, desestimó los señalamientos del concejal Beltrán y aseguró que ni Nelly Leal ni ningún otro funcionario de la administración municipal tiene la facultad para decidir a quién se contrata y a quién no.

“Ella es auxiliar administrativa. Solo archiva y enumera los folios de contratos. Está mintiendo el concejal y solo le va a hacer daño a una señora que no se mete con nadie y quiere hacer su trabajo. Creo que está atacando a Nelly porque no ha prestado expedientes sin dejar trazabilidad. Si bien la información es pública, se debe dejar trazabilidad de quién consulta expedientes originales para que no se pierda información. Eso ya no ocurre. Ella lleva doce años en la administración. Era funcionaria en provisionalidad y había llegado hace doce años a la alcaldía, según ella me dijo, por recomendación de un concejal. Pero ahora es funcionaria de carrera por concurso de méritos”, indicó César Castellanos.

No obstante, el funcionario negó tener conocimiento sobre la vinculación de los demás miembros de la familia de Nelly Leal a la administración municipal.

“Esa información si no la conocíamos. Porque también son contratistas que estaban incluso antes del gobierno de Rodolfo. Y la información del parentesco no consta en ninguna de las etapas contractuales. Pero le voy a decir lo que pienso: esa era la manera en cómo ayudaban antes los concejales. Y no son los únicos parentescos que hemos identificado. Había estructuras muy complejas que fuimos desmontando”, agregó el secretario administrativo.

95% de meritocracia

Aunque no se quiso referir puntualmente al tema del fallido Ocupadoor, el funcionario municipal aseguró que actualmente el 95% de la planta de personal de la Alcaldía está vinculada por meritocracia y esperan llegar al 100% en julio próximo.

“Con respecto a las CPS, estamos ejecutando un plan mucho más ambicioso, para sacar de manera definitiva el reparto burocrático de CPS en la ecuación electoral. Estamos haciendo un estudio de cargas para determinar cuál debe ser en realidad nuestra planta de personal. Y las CPS que realicen funciones misionales asimilarlas a la planta de personal para que esas vacantes sean provisionadas mediante concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil”.