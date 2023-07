Detalles de la investigación disciplinaria contra Saharay Rojas por presunta extralimitación de funciones

La investigación

La investigación periodística

“Esa es la directriz de lo que es el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas y eso para mí es muy importante que lo sepan. Empezando por las juntas, por los temas presupuestales, por las certificaciones de los proyectos, de los eventos, de los esquemas, toda la contratación de personal, ustedes saben que depende cien por ciento del nivel central de la Alcaldía. Ustedes no pueden contratar personas que no están autorizadas por el nivel central, por eso digo que su autonomía es cero, dice en la sala Saharay Rojas.

“Ustedes tienen cero autonomía. Ustedes no tienen autonomía y si quieren tener autonomía les pido que renuncien todos, porque no va a existir. Los recursos acá son del nivel central, las instrucciones acá son de nivel central y las tareas se hacen desde el nivel central. Todos los institutos funcionan bajo la dependencia total del nivel central, bajo la instrucción directa del señor Alcalde, a través mío”, les dice en tono desafiante a los asistentes a la reunión.

En la grabación, que se extiende por más de seis minutos, se escucha a Rojas Téllez afirmar que, por orden del alcalde Cárdenas, a quien llama “mi jefe”, ninguno de los institutos descentralizados del municipio ni las secretarías de despacho tienen autonomía, ni contractual, ni administrativa, ya que todas las decisiones estarán en sus manos, porque es la Jefe de Gobernanza, y conmina a sus interlocutores a que quien no esté de acuerdo con estas directrices renuncie.

Coalición bajo control

Otro de los hechos cuestionables que quedan en evidencia en la grabación es una posible relación indebida entre la Jefe de Gobernanza y el Concejo de Bucaramanga.

En otro momento de la reunión, Rojas sugiere que hay que “consentir” a los concejales de la coalición mayoritaria, alianza que ella misma reconoce, compuso desde el 2020 y que aún mantiene bajo su control.

“¡Ah! que llegaron los concejales y entonces toca atenderlos, ¡claro! y ustedes saben que tenemos una coalición, ustedes saben que toca atenderlos, que toca ayudarles”, manifiesta Rojas enfáticamente al auditorio.

Su presentación termina con una sentencia: les recuerda a los funcionarios que todas las acciones emprendidas por ella cuentan con el visto bueno y el aval del alcalde Juan Carlos Cárdenas.

“En la Alcaldía de Bucaramanga no hay un secreto del que yo no me pueda enterar. Yo soy la Jefe de Gabinete, yo soy la que puedo saber todo, qué está pasando, qué están contratando, a quién están contratando, por dónde, quién los está visitando, porque esa es mi función”, se le escucha decir.

Le puede interesar: “La cabeza de la corrupción en la Alcaldía es la señora Saharay Rojas”: Carlos Parra