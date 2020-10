Dignidad, el partido que nace tras la escisión de varios sectores del Polo

Ahora, esos sectores anunciaron la creación de un nuevo partido político, que está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral le entregue la personería jurídica: Dignidad. La nueva organización política, como se sabe, tiene como meta clara la llegada al poder en las próximas elecciones presidenciales, aunque Robledo aseguró que “no es un proyecto diseñado exclusivamente para 2022, sino para que dure”.

El comité ejecutivo de Dignidad está conformado por: el exsenador Leonidas Gómez (presidente), la exrepresentante Alba Luz Pinilla (vicepresidenta), Jorge Robledo, el representante Jorge Gómez, la abogada Clara Cecilia Giraldo, el exconcejal de Cali Michel Maya, las lideresas estudiantiles Jennifer Pedraza y Alejandra Sánchez, la lideresa indígena wayúu Jasmín Romero, la lideresa afro y Lgbti Estefania Mancilla, la ejecutiva de Fecode Victoria Avendaño y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.

La existencia de Dignidad se anunció este miércoles a las 9:00 de la mañana, a través de una rueda virtual en la que estaba todo el comité y en el que hablaron Leonidas Gómez, Alba Luz Pinilla y Jorge Robledo.

El primero en hablar fue Gómez quien resaltó que esta nueva organización política se dio por diferencias insalvables con el Polo Democrático Alternativo. “Hemos decidido promover con la participación de todos los habitantes del país la construcción de un nuevo partido de carácter amplio, que represente a los sectores populares, a las clases medias, a los empresarios, en el que tengan garantías mujeres, jóvenes, indígenas, la comunidad Lgbti”, afirmó.

Así las cosas, señaló que entre las prioridades de Dignidad están la creación de nuevas fuentes de empleo, fortalecer al Estado y a sus relaciones nacionales e internacionales, así como el sistema educativo y científico, impulsar el crecimiento del sector de la cultura, garantizar el derecho a la salud y cuidar el ambiente.

“Nuestro país, con su futuro muy amenazado por la suma de diversas crisis, necesita de un proyecto político como este, que pueda alcanzar acuerdos con otros sectores políticos”, concluyó Gómez.

A su turno, Alba Luz Pinilla habló y fue la que más se refirió a la salida del Polo. “Cuando se acaba un matrimonio no se vive la mayor fiesta. 15 años estuvimos con el Polo Democrático Alternativo. No fue un paso fácil, pero sí un paso que estábamos esperando hace mucho tiempo. Y lo mejor y lo más hermoso de esto es que salimos sin pelea ni resentimiento y salimos a esto que nos corresponde en la historia que es construir una esperanza para Colombia”.

El último en intervenir, y por más tiempo, fue Jorge Robledo, quien ya ha manifestado su interés por ser candidato presidencial, aunque fue enfático en asegurar que esto no está definido aún y que su interés no está en que Dignidad se convierta en un partido que gire alrededor de su figura.

Robledo, en ese sentido, indicó que en la noche del martes se realizó una reunión con 120 líderes políticos y sociales en las que se empezaron a definir las líneas organizativas del nuevo partido.

Sobre la salida del partido en el que militó durante 15 años, dijo que “no crean que me alegra salirme del Polo, en el sentido de que allí dejamos esfuerzos y muchos años de trabajo duro. Pero la verdad verdadera es que en esos proyectos como es el Polo, por razones que no vale la pena detallar, es un proyecto que se nos fue agotando”.

“El origen de esta propuesta es que los colombianos reconozcamos que Colombia está muy mal. No es que todo esté mal ni que haya que cambiarlo todo. No vamos en una buena dirección. Miren todo lo que destapó la pandemia y miren el relato de los duquistas de que no están por cambiar nada”, aseveró.

Ante la pregunta de lo que harán en 2022, Leonidas Gómez señaló que “somos unos recién nacidos con una vocación unitaria y estaremos convocando a todas las personas que no se sientan representadas por los partidos tradicionales a que nos unamos. Pero este es un propósito y, de momento, no tenemos nada arreglado”, dejando la puerta abierta para alianzas para los próximos comicios.