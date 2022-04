Diputados de Santander rechazaron irregularidades en contrato de concesión del parque Internacional del Parapente en Floridablanca

Así se dio a conocer en un debate de control político realizado en la Asamblea de Santander en el que dirigentes gremiales, parapentistas y diputados, pidieron la liquidación del controvertido convenio.

Según el diputado citante, Mauricio Mejía, este convenio tiene muchas fallas desde su concepción, razón por la cual demandará ante los estrados judiciales su revocatoria.

“Un bien público no se puede arrendar. Anteriormente cuando los parapentistas administraban ese predio, era un bien fiscal y sí se podía arrendar, pero una vez se declaró el Parque Internacional del Parapente, ese terreno pasó a convertirse en un bien público. Ahora bien, mirando el convenio donde el contratista no paga arriendo pero sí usufructúa el parque, se trata de un contrato de concesión y una concesión no se puede hacer de manera directa, se tenía que hacer por licitación pública”, afirmó el diputado Mejía.

Una Ptar en el parque

Además de las posibles irregularidades en la concesión del convenio, los asistentes al debate de control también expusieron su preocupación por las distintas obras que ha venido desarrollando el administrador del parque, que nada tiene que ver con el parapente y que sí afecta a los deportistas.

“Esas cifras, son para el Municipio mucho más beneficiosas que la muy mentirosa cifra de $2.700 millones que no han desglosado ni presentado, pero que supuestamente contempla una cancha de microfútbol en la cabecera derecha de la pista y una pista de la cual no se conoce aún exactamente si es en grama o en concreto; duda muy razonable frente a ese amañado contratista Julian Serrano, quien irresponsable y anti-técnicamente ubicó una Ptar en la cabecera izquierda de la pista y ahora toca demolerla”, señaló Ignacio Pérez, vocero del gremio del parapente.

Excluidos del vuelo

Así mismo, los parapentistas de la región afirmaron que fueron excluidos del parque, que sería la sede para la práctica de su deporte.

“Fue un largo proceso el que se vivió para llegar a este proyecto, fue una cantidad de tiempo, de diligencias para tener el Parque del Parapente y resulta que en este momento en un contrato, ni nombran pista, ni nombran parapentistas, ni nombran al vuelo libre. Es algo que da mucha tristeza para nuestro deporte”, aseveró el parapentista William García.

Ante esta situación, los diputados de Santander le solicitaron a los entes de control investigar las posibles irregularidades que se están registrando en la administración del Parque Internacional del Parapente por parte de un particular sin que el municipio reciba un solo peso de retribución.