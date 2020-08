Según el diputado Sierra, teniendo en cuenta los escándalos de corrupción que acompañan al Instituto de Desarrollo, no era conveniente aprobarle vigencias futuras por tres años.

“No es capricho de la oposición como dijo un diputado por ahí. Es que no podemos confiar cuando el director del Idesan es cuota del exgobernador Hugo Aguilar. Dónde está el cambio que nos está mostrando la administración para confiar en el Idesan, estamos cambiando la politiquería del exgobernador Didier Tavera por la politiquería del actual gobernador Mauricio Aguilar”, señaló el diputado Ferley Sierra.

Inmediatamente, el corporado liberal Alfonso Pinto replicó lo expresado por su homólogo en la plenaria de la Asamblea.

“Todos sabemos que hubo corrupción. Lo que yo no puedo decir es que hoy en el Idesan hay corrupción, porque tampoco conozco el director el Idesan, no sé quien es y yo no podría entrar a prejuzgar por actuaciones de funcionarios de anteriores administraciones”, indicó Pinto Frattali.

A través del mismo derecho de réplica, el corporado Ferley Sierra señaló que el diputado Alfonso Pinto no puede prejuzgar de anteriores administraciones ya que su jefe político e impulsor de su campaña fue el exgobernador, Didier Tavera.

Al respecto, Pinto Frattali negó tener algún vínculo con la política.