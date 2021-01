“Director de la Cdmb es quien limita su función”: Aida Hernández, delegada de Mauricio Aguilar

La Administración Departamental le salió al paso a las declaraciones del director de la Cdmb, Juan Carlos Reyes, quien acusó al gobernador, Mauricio Aguilar, de querer entorpecer sus funciones con el fin de quedarse con el poder en la corporación ambiental y la Empas, dos entidades que manejan presupuestos por $200 mil millones.

Aida Hernández, delegada del gobernador Aguilar ante el Consejo Directivo de la Cdmb, desestimó las denuncias elevadas por el director de la Cdmb, Juan Carlos Reyes, de supuestas presiones por parte de la Administración Departamental para limitar sus funciones al frente de la corporación ambiental.

“El único que está limitando las funciones del Director de la Corporación, es el propio Director, que siempre quiere entorpecer las funciones propias del Gobernador o su delegado como presidente del Consejo, que es citar y establecer el orden del día”, señaló Hernández.

Con respecto a los acuerdos por medio de los cuales el Consejo Directivo le quitó desde comienzos del 2020 el poder al Director de la Cdmb para poder nombrar al nuevo gerente en la Empas, la funcionaria señaló que solo se trata de un ejercicio de transparencia.

“Es una iniciativa que no fue de la Gobernación sino de un municipio que hacía parte del Consejo. Es una iniciativa que lo único que busca es que el nuevo gerente de la Empas sea una persona preparada e idónea para el cargo, que llegue por meritocracia. Además, así quitamos ese conflicto donde el director es juez y parte en la elección del gerente de la Empas, porque el solo voto del director elige gerente en una empresa que el mismo gerente supervisa”, acotó Aida Hernández.

Actualización de estatutos

Del mismo modo, la delegada del Gobernador aseguró que la reforma a los estatutos de la Cdmb tiene como fin la actualización del manual de funcionamiento de la corporación ambiental con respecto a la nueva realidad que se vive en el país por cuenta de la pandemia de COVID-19.

“La única intención que tiene la administración del doctor Mauricio Aguilar con la reforma a los estatutos es que se puedan actualizar a la nueva realidad. Los estatutos de la Cdmb están desde el 2006 y aunque contempla la virtualidad en ciertos casos, no estipula la semipresencialidad, por eso a la fecha aún no hay un presupuesto aprobado para el 2021, porque no se ha podido sesionar presencialmente y la norma actual no permite aprobar presupuestos de manera virtual. Eso es lo que queremos cambiar”, agregó Aida Hernández.

Precisamente ayer se llevó a cabo en el auditorio Augusto Espinosa de la Gobernación de Santander la primera sesión de la comisión accidental que busca analizar las propuestas modificatorias del estatuto de la Cdmb.

Aunque si bien la intención de la administración Aguilar es que los nuevos estatutos de la corporación estén aprobados por el Consejo Directivo antes del 28 de febrero, fecha en la que se realiza la asamblea directiva de la Cdmb, la Gobernación negó que ya exista un proyecto definido de los cambios a los estatutos a pesar de que ese punto se encuentre en el orden del día.

Mesura en la reforma

A pesar de la prisa de la Administración Departamental para sacar adelante la reforma de los estatutos de la Cdmb, el delegado del Ministerio de Ambiente ante la corporación ambiental solicitó no realizar ningún tipo de trámite de reforma hasta tanto no exista un proyecto concreto y un tiempo mesurado para su respectivo estudio.

“Por la importancia de la proposición de estudio de un proyecto de adopción y reforma de estatutos de la Cdmb, se recomienda enviar con anticipación la respectiva propuesta, ya que el Ministerio como cabeza sector ambiental requiere del tiempo necesario para estudiar y orientar adecuadamente la propuesta que se presente, reconocer las justificaciones que motivan la reforma de los estatutos y plantear las mejores alternativas en beneficio de la sociedad y el ambiente en las decisiones del Consejo Directivo”, dicta la misiva de Dorian Muñoz, delegado del Ministerio de Ambiente ante el Consejo Directivo de la Cdmb.