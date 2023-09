División en la coalición del gobierno Petro por reforma a la salud

La reforma a la salud nuevamente suscitó enfrentamientos en el Congreso de la República, y en particular entre miembros de las bancadas del gobierno. Todo comenzó el miércoles de la semana anterior cuando en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó por mayoría que la reforma se aplazaría en su discusión hasta recibir de una subcomisión una propuesta de articulado más concertado.

La iniciativa de la discordia

Para Racero, lo hecho por las congresistas, como Miranda, de la Alianza Verde, que es partido de gobierno, es “la cultura del “vivo”, del “avión”, de la “jugadita” tiene que dejar de ser la regla; la confianza en una deliberación argumentada no puede ser vista como ingenuidad o debilidad. Me niego a creer que el debate público tenga que basarse en desconfiar del otro. Si la premisa es la desconfianza, cualquier acuerdo es imposible”.

Ataque de ‘bodegas’

Ante los cuestionamientos, en especial por las redes sociales, al representante Miranda, sostuvo que las bodegas petristas se han radicalizado contra su proceder con la propuesta, sin importar que la misma fue pública y aprobada por las mayorías.

Para Miranda, no hay ninguna jugadita ni congresistas inocentes. “Así lo quieran mostrar con un sesgo político nosotros presentamos una proposición pública y de frente, se dio lectura a todos los congresistas. Yo no tengo la culpa que muchos congresistas y sus UTL no están atentos a lo que se pone en consideración”, dijo.

La congresista de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, quien también promovió la proposición, respondió en tono fuerte: “¿tenemos la culpa que los representantes se registren y se vayan? Si se dan cuenta es el representante Racero el que se acerca a conversar ¿Dónde estaban los otros representantes del Pacto Histórico? Son 25 en total, nadie dijo nada. El diálogo convocado por el Gobierno es una farsa a puerta cerrada y sin concertar”, señaló.

La situación el martes en la plenaria será más controversial, ya que el presidente de la corporación, Andrés Calle, incluyó como primer punto del orden día la discusión de la reforma a la salud, pese a que la misma está, con base a lo votado en la proposición, suspendida en su estudio hasta cuandos se lleve una propuesta unificada.

