Dos meses después de la salida de Carlos Román Ochoa de la Alcaldía de Girón, aún no hay una fecha establecida para las elecciones atípicas para elegir al nuevo mandatario de los gironeses.

Si bien desde el pasado mes de febrero el Tribunal Administrativo de Santander dio cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que ordenaba la nulidad electoral de Carlos Román como alcalde de Girón para el periodo 2020 - 2023, por doble militancia, dos acciones de tutela han impedido que la administración departamental y la Registraduría definan la fecha para las elecciones atípicas en este municipio del área metropolitana.

“En coordinación con ellos (Gobernación de Santander), nosotros definimos las fechas. Todavía no lo hemos hecho porque al parecer existen unos recursos legales que están en curso y hasta que estos no se definan no podemos coordinar la definición de la fecha de las elecciones atípicas”, indicó Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral.

Dos meses para convocar

Según el artículo 107 de la Ley 136 de 1994, se dispone que en caso de falta absoluta de un alcalde, el gobernador mediante un decreto de encargo señalará la fecha de la elección del nuevo alcalde, la cual debe realizarse dentro de los dos meses siguientes a la expedición del citado acto administrativo.

Es decir, el gobernador Mauricio Aguilar debió convocar y fijar las elecciones atípicas dentro de los dos meses siguientes a la expedición de la resolución 02427 del 8 de marzo de 2021, mediante la cual nombró a Claudia Jaimes como alcaldesa designada de Girón.

La misma norma señala que una vez la Gobernación convoca a elecciones atípicas, la Registraduría Nacional del Estado Civil se encarga de la organización de la nueva jornada electoral.

“Nosotros no tenemos ninguna autoridad para llamar a elecciones, eso lo hace cada Gobernación a través de un decreto. La Registraduría solo coordina las fechas y la logística de las elecciones. En este caso, es la Gobernación de Santander la que debe expedir el acto administrativo para convocar las elecciones en Girón, una vez se superen los recursos legales que están en curso”, agregó Farfán.

Restricción por pandemia

Sin embargo, la Gobernación de Santander anunció que aún no ha determinado en qué fecha se irán a realizar las elecciones atípicas en Girón, debido a la pandemia del COVID-19.

“El gobernador revisará junto con la Registraduría en qué fecha se podrán realizar las elecciones, sin embargo, existe un decreto del Ministerio de Salud que prohíbe la realización de eventos con convocatorias masivas. Aún no se tiene definido cuándo se realizarán las elecciones atípicas en Girón”, señaló la oficina de prensa de la Gobernación.

Contrario a lo señalado por la administración departamental, la Registraduría tiene convocada para el próximo 9 de mayo las elecciones atípicas en Tenerife, Magdalena, y en Agrado, Huila, a pesar de la pandemia que azota al país por cuenta del COVID-19.

Las tutelas

Por su parte, Óscar León, concejal de la oposición en Girón y uno de los posibles candidatos para aspirar en las elecciones atípicas en el municipio del área, aseguró que las dos acciones de tutela que hacen trámite en los estrados judiciales van a definir el futuro del palacio municipal de Girón.

“Hay dos procesos paralelos a este, entre ellos una tutela del exalcalde Carlos Román que podría dejar sin piso todo el proceso. Además, hay otra tutela en otro municipio de Santander, donde el Tribunal sí ordenó un llamado a elecciones, pero lo hizo en una norma derogada, si ellos llaman a elecciones y sale esa tutela, también puede cambiar el orden jurídico”, explicó León.

Al cierre de esta edición, ninguna de las dos acciones de tutela habían sido resueltas por los tribunales.