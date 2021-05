Representante Edwin Ballesteros finalmente no viajó para sesionar desde Miami

Según el congresista uribista, si bien su nombre aparecía en la lista de representantes invitados por Juan David Vélez, no pudo viajar al controvertido evento en Estados Unidos, por cuestiones de agenda.

“Es increíble el nivel de desinformación, manipulación y engaño, de hacerle creer a la gente lo que no es. Los colombianos que viven en el exterior tienen derecho a elegir un representante a la Cámara que vele por ellos en el Congreso de la República, Juan David Vélez, es ese representante del Centro Democrático quien desde hace meses venía organizando una mesa pública para escuchar a los colombianos que viven en la Florida, a mí me invitaron como vocero del partido en la Cámara, no pude asistir porque tenía comprometida agenda en Santander. Hacen ruido con lo que no es cierto, pero silenciaron con la participación en sesiones durante varios meses desde Italia, por parte del senador Gustavo Petro”, señaló Edwin Ballesteros.

Así mismo, el representante del Centro Democrático aseguró que el viaje de la delegación de la Cámara a Miami no tenía como objetivo la vacunación de los congresistas.

“Para nada. El tema de la vacunación no hacía parte de la agenda, ni siquiera fue mencionado por el representante Juan David. Los enemigos políticos que no proponen nada solo quieren destruir la imagen de quien piensa diferente, ha sucedido estos días donde fui agredido por defender inversiones tan importantes como el Ingreso Solidario ¿quién los entiende?”, cuestionó Ballesteros Archila.

Polémico viaje

Finalmente 11 representantes viajaron desde Colombia para participar en la audiencia pública en Miami.

Según el activista político de oposición, Beto Coral, mientras el país “arde” por las protestas sociales en contra de la reforma tributaria, los once congresistas decidieron viajar a Miami para “sesionar” y de paso ponerse la vacuna.

“20 congresistas en Miami mientras el país arde. A las 8 am tienen desayuno, a las 11 am tour por el puerto de Miami. Y ojo a las 5 pm: dicen que tienen “pruebas PCR en Brickell” : significa: Vinieron a Vacunarse. ¿Los acompañamos? A las 3:00 pm en el consulado”, trinó el activista político.