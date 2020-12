“El 2021 será el año de la reactivación”: Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga

A punto de culminar su primer año de gestión al frente de la Alcaldía de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas hizo un balance de lo que fue su gestión al frente de la capital santandereana en su primer año al mando, el cual estuvo marcado principalmente por la pandemia del COVID-19.

En diálogo con Vanguardia, Cárdenas Rey anunció que el 2021 será el año de la reactivación económica de la ciudad, con la puesta en marcha de más de 110 proyectos , que apalancarán por lo menos 10 mil empleos en la ciudad.

Del mismo modo, el Alcalde de Bucaramanga confirmó que hará cambios en su gabinete y que sigue creyendo en el talento de los jóvenes en la administración.

Aunque reconoció su distanciamiento con el exalcalde Rodolfo Hernández, Cárdenas Rey aseguró que no entrará en polarización y se concentrará en afrontar problemáticas de la ciudad como son la informalidad, la movilidad y la inseguridad.

preguntas y respuestas

¿Cuáles son las problemáticas más apremiantes de Bucaramanga?

Más que problemáticas, yo creo que hay unos grandes retos en la ciudad. Lo primero, una visión compartida de ciudad, yo encontré una ciudad donde se nota claramente distanciamientos, como dos Bucaramanga: una ciudad profunda, como yo la he denominado, donde hay grandes retos; una cantidad de jóvenes sin oportunidades y ahí hay uno de los temas importantes, ahondado por la falta de interacción interinstitucional. Los gremios, la academia, el Estado, los empresarios no hemos logrado todavía crear esa gran visión, ese es un gran sueño. En este primer año de gobierno, fue un poco eso, trabajar para escucharnos, he estado participando del CUEES , donde ahí llegamos las universidades, los gremios y el Estado.

¿Qué pasó con el exalcalde Hernández? ¿Por qué el distanciamiento?

Este es un fenómeno que está pasando en todos lados, no solamente en Colombia, este es un fenómeno que se ha globalizado por cuenta de la polarización, de las peleas políticas. La invitación es a construir cívica, decente y participativamente las diferentes posiciones. Las ideologías hay que construirlas desde la diferencia, desde la construcción o desde la participación constructiva más que cualquier otra cosa. Acá no se trata de si se pelea o no, si va a haber reconocimiento, si no haber reconocimiento, yo estoy convencido de que lo que tiene que primar en las conversaciones son los ciudadanos. Bienvenida la crítica, bienvenidos los comentarios, llámese rodolfos, pedros, migueles, juanes, marías, patricias, claudias, yo creo que hoy la política tiene que enaltecerse, participando, respetando las diferencias, construyendo sobre las diferencias y creando un verdadero sueño colectivo.

¿Es cierto que en el cambio de gabinete no hay cabida para los funcionarios que vienen de la administración de Rodolfo Hernández?

Hay siempre esa suspicacia y ese deseo otra vez de querer polarizar, pero yo no me siento como el Alcalde de Bucaramanga, sino como el gerente de la ciudad, y gerenciar la ciudad es un concepto para mí diferente. Acá yo he estado utilizando un símil muy importante para hacer algo de pedagogía; para mí esto es como un partido de básquetbol, aquí hay cuatro cuartos, los gobiernos son de cuatro años y cada año tiene una dinámica distinta: el primer año fue del Covid, el segundo año va a hacer el de la reactivación, porque vamos a hacer grandes proyectos, grandes obras, grandes inversiones, ya hay 110 proyectos listos para sacar a licitación, están los recursos y eso nos tiene que generar 10 mil empleos próximamente en Bucaramanga. El tercer año, va a ser el año de la celebración, donde cumplimos los 400 años y el último año, será el año donde tenemos que construir esa hoja de ruta para los próximos gobiernos, porque acá estamos tomando decisiones con cálculos de corto plazo. Todos los años voy a estar pidiendo a final de año las renuncias protocolarias, porque cada año trae una dinámica distinta, dependiendo de la dinámica yo voy a armar el equipo para que ganemos ese gran cuarto y al final podamos salir avantes en ese gran Plan de Desarrollo en esa ciudad de oportunidades para todos.

¿Cuáles son las principales prioridades que ha tenido su gobierno?

Para mí, como gerente de la ciudad, las principales prioridades son la defensa del agua y de la vida, nosotros si no tenemos agua no tenemos vida, no tenemos futuro para nuestras familias, no tenemos futuro para nuestras empresas y por eso me he dado la pela en la defensa del páramo de Santurbán y me la seguiré dando, eso que no les quepa ni la menor duda a los ciudadanos. Segundo, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, porque si no tenemos los recursos ¿cómo solucionamos los problemas? Ahora bien, los problemas de informalidad, inseguridad y movilidad vienen desde hace más de 25 años que yo me fui de Bucaramanga, son problemas estructurales, son problemas que para solucionarlos necesitamos información. Encontré muchas dificultades en términos de información para afrontar temas como la movilidad. Ante esta situación desde el próximo mes de enero vamos a contratar un Plan Maestro de Movilidad, que nos dice dónde viven los ciudadanos, para dónde van, a qué horas van, toda esa información es importante para entender qué es lo que realmente necesita el ciudadano. El problema es un mundo de variables que toca ponerlas todas, porque si no, no vamos a encontrar soluciones responsables y estructurales, y a eso estoy dedicado.

¿Qué hacer con la informalidad, que continúa disparada?

Claro que cuando uno va al Paseo del Comercio por la 35, ve uno a mucha gente, pero ¿el problema es de oferta o de demanda? ¿Es de los vendedores o son los compradores, nosotros, que nos vamos a esos lugares a comprar cosas que muchas veces creemos que son más baratas, creemos que son buenas? Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio adicional. En el pasado la lucha contra la informalidad se hizo policial, se hizo represiva y encontramos que se limpió por un tiempo, pero los que hoy están son los mismos que seguramente se habían llevado para otros centros comerciales. Hoy tenemos censadas cerca de 2.000 personas que están en ventas ambulantes, más de la mitad son mujeres, madres cabeza de familia de más de 60 años. Si uno interviene el problema y busca la solución desde el individuo, desde la persona, seguramente no vamos a llegar a la solución, por eso, desde el equipo de gobierno estamos haciendo un entendimiento desde la familia, desde el núcleo familiar. Si intervenimos la familia, es probable que el resultado en el mediano y largo plazo sea sostenible. Así es como estamos buscando las soluciones.

La percepción de inseguridad en la ciudad es que esta aumentó en 40%, según el programa Cómo vamos. ¿qué hacer?

Las estadísticas siempre nos distraen. Yo soy muy de tener cuidado en el número estadístico, siempre voy a la raíz de los problemas, entonces tenemos retos como la falta de oportunidades, por eso una de las línea estratégicas del Plan de Desarrollo es Bucaramanga Ciudad de Oportunidades, porque lo que ha faltado es eso, oportunidades para los jóvenes... si no permitimos que los jóvenes se desarrollen acá localmente, ¿cuándo van a ser las oportunidades?

¿Seguirán los jóvenes conformando gran parte de su gabinete?

A mí me cuestionan por tener un equipo de gobierno joven y yo sí le voy a decir que me la juego a muerte por los jóvenes de la ciudad. Puede haber existido algunos errores procedimentales a la hora de establecer unos contratos, pero no mal intencionados, no con dolo, pero más allá de eso, sí se establece claramente el manual de funciones, salarios, cargos, perfiles... pero son “pelaos” preparados, estudiosos y lo más importante, personas éticas, personas que no se van a quedar con un solo peso de los ciudadanos.

¿Cuáles serán los principales proyectos de su administración para su segundo año de gobierno?

Seguiré trabajando en buscar ser una articulador de nuestra ciudad, de nuestra sociedad. De que todos quepamos, que todos participemos, que no haya esas grandes diferencias, que nos reconozcamos, ahí va a ser parte importante de mi gestión. Otra, ser muy responsable con la gestión de los recursos, tenemos una responsabilidad financiera muy fuerte, nosotros solo tenemos $100 mil millones de libre destinación para atender temas de pavimentación, arreglo de colegios, parques, andenes, entre otros. Tenemos que concentrarnos en cómo gestionar recursos de orden municipal, departamental, nacional y del orden internacional.

¿Más impuestos para gestionar recursos?

Más que más impuestos, la pregunta acá es ¿estamos pagando los impuestos que debemos pagar? Nosotros en Bucaramanga hoy, el avalúo catastral es cerca del 40% del valor comercial, en otras ciudades como Bogotá es cercana al 90%. Pero la tarifa nuestra en estratos 1, 2 y 3, es de 1.5 por mil, en los municipios del área metropolitana están en 6 por mil, cuatro veces más están recibiendo los municipios del área metropolitana y del país. En los estratos altos, nosotros estamos entre un 6 y 8 por mil, en las demás ciudades está alrededor del 9 y el 12 por mil. Si observamos lo que tenemos, pues no nos quejemos por qué no se atienden prioritariamente los problemas del municipio porque no tenemos los recursos suficientes para atender las necesidades.