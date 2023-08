El candidato a la Gobernación de Santander Rodolfo Hernández salió de cirugía por su cáncer

Este sábado el candidato a la gobernación de Santander fue intervenido quirúrgicamente en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo de Bogotá. La cirugía consistía en extraerle el tumor en el colon derecho que le había sido diagnosticado.

Se estima que por dos semanas, el candidato a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, estará incapacitado medicamente.

“Este cáncer que tengo necesita dos etapas, una que es la quimioterapia, la otra es una dieta draconiana quitar todo lo ácido comer cosas alcalinas, incrementar el ejercicio y el trabajo. Finalmente la cirugía”, expresó hace unas semanas el candidato a la Gobernación de Santander.

¿Cómo se enteró del cáncer?

A principios de mayo pasado se difundió que Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial y actual candidato a la Gobernación de Santander, se encontraba hospitalizado en un centro médico del área metropolitana de Bucaramanga.

Días después se confirmó que el político santandereano padecía de un tumor en el colon y debía someterse a cirugía.

A un mes de conocerse el diagnóstico, Hernández contó cómo fue el proceso para enterarse de su cáncer.

“Yo me sentía como lleno, no con dolor, sino como cuando come más de la cuenta y digo ‘yo porqué comí tanto’. Pero no había comido”, comenta.

Ahí fue cuando decidió ir por urgencias utilizando su afiliación a medicina prepagada, a la que calificó como ‘un servicio buenísimo’.

Cuando fue atendido por médico en Urgencias le sacaron exámenes de sangre “porque el doctor dice ‘lo veo bien de presión, de corazón, mejor imposible’”.

Al llegar los resultados, fue informado que tenía anemia.

A principios de mayo se difundió que Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, se encontraba hospitalizado en un centro médico del área metropolitana.

Días después se confirmó que el político santandereano padecía de un tumor en el colon y debía someterse a cirugía.

A un mes de conocerse el diagnóstico, Hernández contó cómo fue el proceso para enterarse de su cáncer.

“Yo me sentía como lleno, no con dolor, sino como cuando come más de la cuenta y digo ‘yo porqué comí tanto’. Pero no había comido”, comenta.

Ahí fue cuando decidió ir por urgencias utilizando su afiliación a medicina prepagada, a la que calificó como ‘un servicio buenísimo’.

Cuando fue atendido por médico en Urgencias le sacaron exámenes de sangre “porque el doctor dice ‘lo veo bien de presión, de corazón, mejor imposible’”.

Al llegar los resultados, fue informado que tenía anemia. Este diagnóstico lo dejó contrariado.

Rodolfo Hernández también aseguró que lo importante en su diagnóstico fue el tiempo. “Si yo no me doy cuenta del cáncer a tiempo, llega un momento en el que el cáncer avanza tanto que no hay reversa”, enfatizó.