$!El descache del diputado Ferley Sierra por señalamiento contra jugador del Atlético Bucaramanga. Le tocó disculparse

El comentario fue eliminado de las redes sociales de Ferley Sierra y en un nuevo trino, que también eliminó, pidió disculpas a los hinchas 'leopardos' y a quienes pudo haber ofendido con sus palabras.

"No pretendo ser dueño de la verdad. Toda mi vida he creído en ello. Borré los trinos de hoy por los argumentos válidos que algunos dieron y creo que la función principal para lograr consensos es escucharnos unos a otros", escribió Sierra en un trino que minutos después volvió a borrar.

En medio del extenso comentario confesó que no tiene gusto por el fútbol, que sabe poco de este deporte y que incluso nunca ha entrado a un estadio.

"Debo aceptar que poco o nada sé de fútbol y sus pasiones. No les puedo mentir, en mi vida jamás he ido siquiera a un estadio, ni siquiera cuando amigos que saben de asesoría política me han recomendado que me ponga las camisetas de los equipos de la región, pero prometí no mentir ni engañar a nadie y eso haré, el fútbol no me mueve, la búsqueda de una mejor sociedad sí y en ese camino quizás cometo errores y me excuso por ello con los hinchas fieles del Atlético Bucaramanga a quienes pude ofender, nunca pretendí hacerlo, sueño una sociedad justa y el dolor que me ha generado toda esta investigación me ha hecho mella en lo más profundo mi propia alma, me duele ver como los malos triunfan una y otra vez, me duele ver que al final a los más vulnerables nadie los escucha y cuando se les intenta dar voz se mueve toda la estructura del estado para silenciarlos y hundirlos aún más", afirmó el candidato del Partido Verde a la Gobernación de Santander.

¿Quién es el arquero James Aguirre?

El arquero santandereano James Aguirre hace parte del Atlético Bucaramanga desde las divisiones menores y debutó con el plantel profesional en 2010.

Desde entonces ha alternado en la nómina titular del equipo, con destacadas actuaciones cuando tuvo el respaldo de los entrenadores y, como es natural, con algunos errores, pero siempre se ha caracterizado por ser muy profesional y aportar a la causa búcara.

Además, está a punto de transformarse en el arquero con más partidos en el equipo búcaro, teniendo en cuenta que según el estadígrafo Didier Saúl Niño, el portero santandereano James Aguirre, de 31 años, se encuentra a dos juegos de superar en número de partidos al histórico cancerbero Adolfo Riquelme, quien registra 204 cotejos con la camiseta del ‘Leopardo’.

Aguirre, de hecho, fue uno de los jugadores destacados del equipo santandereano en el reciente triunfo 3-1 contra Envigado, en la primera fecha de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano.

Con el Atlético disputó las semifinales de la Copa BetPlay en 2012, logró el ascenso en 2015 y acumula cuatro clasificaciones entre los ocho mejores en la Primera División: 2016, 2017, 2018 y 2022.