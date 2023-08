$!El ‘día D’ para la liquidación de Metrolínea

El próximo miércoles 23 de agosto se reunirá la Asamblea de Accionistas del ente gestor para tomar la determinación definitiva sobre su liquidación, después de once años de funcionamiento y haber sido presentado como el gran futuro del transporte para los bumangueses.

Una reestructuración fracasada

Millonaria capitalización

Liquidación inminente

No obstante, la funcionaria asegura que dicha liquidación no afectará el servicio para los cada vez más pocos usuarios que usan el sistema. “La liquidación es independiente de la prestación del servicio público de transporte, que se seguirá garantizando a los ciudadanos”, dijo la jefe de Gobernanza a Vanguardia .

“Al no existir acuerdo de acreedores, sumado a la situación financiera de los pasivos, Metrolínea se encuentra en causal de liquidación obligatoria”, explicó.

Según, Saharay Rojas Téllez, jefa de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, el desequilibrio financiero del ente gestor y las finanzas de los municipios no permiten continuar con el funcionamiento de Metrolínea.

Creación de un nuevo ente gestor

Sin flota para operar

Sumado a los problemas financieros, la grave crisis que atraviesa Metrolínea también originó serios impactos negativos en la flota del sistema. Desde el inicio de la fase II, el Sitm que opera en la capital santandereana no ha recibido nuevos vehículos.

Solo quedan en operación alrededor de 30 buses verdes. Autoridades formulan una reglamentación para la integración definitiva del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, con el Transporte Público Colectivo, TPC, que opera con buses convencionales.

Nuevo convenio de recaudo

Alerta financiera

Pero la inminente liquidación de Metrolínea también podría tener repercusiones negativas para las finanzas de Bucaramanga.

Así quedó evidenciado luego de que la calificadora de riesgo Fitch Ratings, a través de un comunicado, anunciara que colocó en observación negativa la calificación nacional de largo plazo de ‘AAA(col)’ del Municipio de Bucaramanga, debido a la incertidumbre suscitada en el mercado por lo que sería la liquidación de Metrolínea S.A., que es el ente gestor del sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga.

Aunque voceros del gobierno municipal insisten en que las deudas de Metrolínea superan los $300 mil millones, para Fitch Ratings las obligaciones del Ente Gestor estarían por encima de los $500 mil millones.

“De acuerdo con la administración, la empresa posee pasivos que pueden superar los $500.000 millones, pero no se conoce con certeza el monto exacto. Aunque no se puede afirmar que el Municipio de Bucaramanga será responsable por los pasivos de Metrolínea, Fitch opina que existe un riesgo aún no cuantificable para Bucaramanga por la liquidación inminente de la empresa, dada su condición de accionista principal”, detalló el reciente informe de la calificadora Fitch Ratings.