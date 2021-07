El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, inscribió su candidatura para las presidenciales de 2022

Aunque aún no ha definido quién será su fórmula vicepresidencial, el exmandatario local decidió inscribir su candidatura para llegar al Palacio de Nariño, 11 meses antes de la primera vuelta presidencial.

“Estábamos aguardando para decidir quién sería nuestra fórmula vicepresidencial para poder inscribirnos, sin embargo la Registraduría nos dio la oportunidad de inscribir la candidatura sin haber definido nuestra fórmula aún. Entonces decidimos en la tarde de ayer darle trámite a este requisito y comenzar oficialmente nuestra campaña a la Presidencia”, explicó Rodolfo Hernández.

De esta manera, Hernández Suárez se convierte en el primer candidato inscrito a la Presidencia de la República en los comicios del 2022. El exmandatario de los bumangueses se inscribió a través de su movimiento cívico, la Liga Anticorrupción, y recogerá firmas para validar su postulación presidencial.

“Yo me presento solo. Yo no me voy a poner a hacer alianzas con un poco de partidos donde Benedetti y Roy Barreras, que eran de ‘La U’, ahora llegan a donde Petro y con solo pasarse, ahora van a cambiar. Mentiras. Peor. Y en el centro no los maneja nadie, porque todos quieren tirar para su lado. Yo les dije: primero hagamos el programa y luego miramos quién es capaz de desarrollar ese programa, pero nadie quiso”, agregó Hernández.

Rodolfo Hernández señaló que en las próximas semanas dará a conocer quién será su fórmula vicepresidencial para las elecciones del próximo año.