El ‘fantasma’ judicial de la Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas

“Al proferir la Resolución No. 5057 del 28 de noviembre de 2018 de naturaleza prescriptiva respecto a las órdenes de comparendo 267943 del 7 de mayo de 2012 y 430402 del 4 de abril de 2013, donde bajo el mismo marco jurídico se prescribió una orden de comparendo cumpliendo con los presupuestos del orden legal para la extinción de la acción de cobro por vía de prescripción; en tanto que para la orden comparendo 430402 del 4 de abril de 2013, utilizando el mismo marco jurídico utilizado para la extinción de la acción de cobro previsto en la Resolución No. 5057, la acción de cobro se encontraba vigente respecto al comparendo 430402; tratándose de un acto administrativo contrario a derecho donde se prescribió la acción de cobro de una obligación vigente para la época de la expedición de la Resolución prescriptiva”, se lee en los argumentos de la Fiscalía.

“Sin embargo, para la fecha de expedición del auto de levantamiento de medidas cautelares número 211 del 16 de noviembre del año 2018, se encontraban vigentes y pendientes de pago los comparendos 267943 del 07/05/2012 por valor de $283.350 pesos y el 430402 del 04/04/2013 por valor de $294.750 pesos, de los cuales no se efectuó ningún pago, en tanto los mismos fueron la base o sustento de la resolución prescriptiva No. 5057 del 28 de noviembre de 2018”, se lee en el escrito de acusación conocido por Vanguardia.

“Son cargos sin sustento”

La hoy Jefe de Gobernanza de la administración de Juan Carlos Cárdenas, Saharay Rojas, desestimó las acusaciones de la Fiscalía y aseguró que los cargos en su contra no tienen ningún sustento jurídico.

“Lo que sucede es que un día Yuri Ortiz, quien era la encargada del cobro de cartera de Tránsito, llegó y me dijo que un tramitador le había dejado una plata para que le pagara un comparendo, yo le reclamé, hice que devolviera el dinero e incluso la demandé porque eso no era legal y salió del cargo. La investigación comenzó cuando una tramitadora demandó a Yuri por cobrarle coimas y a mí me vinculan a ese proceso porque prescribí dos comparendos, pero es que efectivamente a ese señor no se le había hecho el respectivo cobro en los tiempos de Ley y tenía derecho a la prescripción, sin embargo, la Fiscalía insiste en confundir los términos y ahora me imputa por prevaricato, y claro que no acepté cargos”, señaló en su momento Saharay Rojas al ser consultada por Vanguardia sobre el proceso en su contra

Según la funcionaria, todo obedece a una retaliación jurídica pues fue ella la que lideró todo el programa para “limpiar” la Secretaría de Movilidad del cartel de tramitadores que tenían manipulada la entidad.

Al cierre de esta edición el juez del caso aún no había fijado fecha para la de formulación de acusación.

