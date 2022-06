La decisión del Pacto Histórico, de postular a Roy Barreras para la presidencia del Senado de la República, no cayó del todo bien en las toldas de la izquierda, donde algunos consideraron que el senador electo no representa el cambio que buscan.

Así lo manifestó el senador Gustavo Bolívar, quien a través de las redes sociales publicó un mensaje señalando que aunque acata y respeta la decisión adoptada dentro de la colectividad, no está de acuerdo con esa designación.

“Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia”, pero no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”, escribió Bolívar en Twitter.

Su mensaje lo respondió el propio Barrares, quien señaló que buscará trabajar por el cambio que representa el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, quien este jueves recibió la credencial por parte de las autoridades electorales como el próximo mandatario de los colombianos.

“Un abrazo @GustavoBolivar. Mas que “representar” el cambio mas importante en 50 años: la firma de la paz en este año haremos realidad juntos el cambio que representa nuestro presidente @petrogustavo y por el que trabajamos intensamente desde hace dos años en el @PactoCol”, señaló Roy.

El disgusto de Bolívar viene de tiempo atrás y en redes sociales han salido a relucir diferentes publicaciones del senador del Pacto Histórico más votado, en las que se nota el inconformismo contra Roy Barreras.

Por ejemplo, se resalta la publicación que hizo Bolívar el 20 de julio de 2013, en el que señala: “Hoy es un gran día para la democracia. Entrega la presidencia del nefasto congreso corrupto el doctor Roy Barreras. Retuitear los que sientan alivio”.