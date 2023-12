El millonario botín con el negocio de la chatarra de Ferticol

Pero la estrategia no habría parado ahí, según la versión del contratista, el gerente liquidador también habría hecho exigencias de dinero como contraprestación para asegurar la licitación de la chatarra.

“ El señor Juan Carlos Sierra me contacta porque sabe que yo trabajo con muchos clientes expertos en el comercio de material metalúrgico y me comenta que él está a cargo de todo el proceso de liquidación de Ferticol y que la empresa tiene unos activos industriales y un terreno que podrían ser de gran interés para mis clientes, ya que sería un negocio en el que la idea era que todos saliéramos beneficiados ”, relató la fuente, quien pidió reserva de su identidad debido al peligro que representa la denuncia.

Aunque no descarta una denuncia penal en contra del agente liquidador Sierra, por ahora el contratista afectado aseguró que interpuso una demanda civil para hacer efectiva la propiedad de la tractomula.

Elkin Heli Delgado es propietario de un expendio de licores en el centro de Bucaramanga el cual está a nombre de su hija. Actualmente enfrenta un proceso penal por presunto favorecimiento y facilitación de contrabando. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga citó para el 11 de marzo de 2024 la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra del supuesto intermediario del gerente liquidador de Ferticol.

Esta redacción intentó comunicar con Elkin Delgado y aunque contestó los primeros mensajes, después de preguntarle sobre este caso en concretó no volvió a responder.

¿Chatarra direccionada?

Según el Secop, en marzo del 2022 Ferticol firmó un nuevo contrato por $89 millones, esta vez de consultoría con la firma bogotana Tinsa, para la elaboración del avalúo de los activos fijos “chatarra” de la entidad.

Como resultado final, Tinsa reportó que los activos fijos de Ferticol para mediados del 2022 tenían un costo comercial no inferior a $5.495 millones, costo con el cual la empresa de fertilizantes, en noviembre de esa misma anualidad, dio apertura a una convocatoria pública para la “enajenación de activos en liquidación pertenecientes a la categoría de muebles y enseres, equipos de cómputo, equipos de transporte, equipos de laboratorio, herramientas, repuestos y maquinaria”. Sin embargo, un mes después de la apertura la invitación fue declarada desierta con el argumento de que ninguno de los cuatro posibles oferentes interesados en ejecutar el millonario contrato cumplía con las condiciones.

Ante dicha situación y recurriendo al régimen especial que cobija a Ferticol, el gerente liquidador, el 30 de marzo del 2023, volvió a recurrir al contrato de compra venta para enajenar los bienes fijos de la firma de fertilizantes.

Para el nuevo proceso envió tres invitaciones a igual número de posibles oferentes, no obstante, todos fueron rechazados porque no habrían cumplido con los ítems exigidos en el pliego de condiciones. Sin embargo, en un hecho que llama la atención, solo la Unión Temporal C&C, integrada Productos Digitales y Constructores SAS junto con Transportadora San Pablo Ltda, fue el único proponente que subsanó todos los requisitos y se quedó con la millonaria venta de la chatarra de Ferticol, a pesar de que ninguna de las dos empresas que la conforman tenía ni la capacidad financiera ni la experiencia necesaria para la ejecución de un contrato de esa magnitud.

“En la evaluación preliminar de las tres propuestas recibidas, llama la atención que ninguna propuesta cumple a cabalidad con los requisitos, y posteriormente solo un oferente subsana la totalidad de su oferta, la cual inicialmente no cumplía con la mayoría de lo solicitado por la entidad. No es un comportamiento normal que los demás competidores no se interesen en lo absoluto en subsanar sus ofertas y que solo un oferente lo haga cabalmente, habiendo tenido tantas deficiencias en su propuesta inicial”, considera Marcela Pabón, vocera de Transparencia por Santander.

De hecho, Productos Digitales y Constructores SAS, empresa representada legalmente por Yesid Chacón Olea, fue fundada por el propio Chacón en 2016 bajo el nombre de Distribuciones Kola Sol El Sabor de Mi Tierra SAS, y tenía como objeto social el servicio de bodega y distribución de bebidas gaseosas en Barrancabermeja. En 2020, Chacón cambió el nombre de la empresa por el de Productos Digitales Mercaplaza Mercatodo.co SAS, y amplió su objeto a programas informáticos, de computación, videojuegos y publicidad.

No obstante, en marzo del 2021, tan solo cinco meses después de su primera reforma, Chacón volvió a cambiar el nombre de su empresa por Productos Digitales y Constructores SAS, modificando radicalmente el objeto social al sector constructor.

Aunque con dicho cambio la firma milagrosamente comenzó a obtener una serie de contratos con el sector público, solo dos tenían que ver con chatarrización, uno con la dirección de Tránsito y otro con la Alcaldía de Barrancabermeja, sin embargo, ninguno de los dos contratos superó los $8 millones.

Además, otro de los supuestos oferentes (S&S Col SAS), es un recurrente socio de Productos Digitales y Constructores en una serie de contratos.

Por otra parte, la unión temporal la completan la firma Transportadora San Pablo Limitada, una de las megacontratistas de la administración del saliente alcalde Alfonso Eljach. A pesar de estar constituida desde los años 90, la Transportadora San Pablo no cuenta con experiencia en el negocio de la chatarrización, incluso, San Pablo es reconocida pero en el sector del transporte fluvial del puerto petrolero.

La Transportadora San Pablo es representada legalmente por la exconcejal Luz Ena Cortés Angarita, quien fue destituida e inhabilitada por 20 años con un fallo del Consejo de Estado que la despojó de su investidura por presuntas irregularidades derivadas del reconocimiento, en el año 2008, de un bono en dinero a los funcionarios del cabildo municipal como incentivo de navidad.

Según los estados financieros de ambas compañías, a diciembre del 2022 los activos no superaban los $400 millones, diez veces menos que el contrato de chatarrización que ‘milagrosamente’ se ganaron en el proceso de liquidación de Ferticol, es decir, no contaban con el músculo financiero para llevar a cabo la compra del material obsoleto o inservible.