El nuevo liberalismo se marginaría parcialmente de la Coalición de la Esperanza

El concejal de Bogotá y miembro de la dirección nacional del recién activado Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, no descartó que el partido se presente en las elecciones para Congreso en marzo de 2022 de manera independiente y no conjuntamente con la Coalición de la Esperanza, como tampoco descartó que el partido no haga parte de la consulta interpartidista para escoger candidato presidencial.