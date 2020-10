El debate, que duró más de diez horas, tuvo más de seis horas de intervención de la oposición, convocante del debate, que centró la discusión no sólo en la reacción del ministro al fallo de la Corte Suprema sino que también extendió a asuntos como las masacres, las muertes de líderes sociales, el crecimiento de los cultivos ilícitos y hasta las relaciones con Estados Unidos y la crisis de Venezuela.

Sin embargo el ministro Trujillo al intervenir, por cerca de dos horas, centró la misma en reafirmar que el gobierno sí cumplió lo dispuesto por la Corte Suprema que no fue sólo en pedir esas excusas, sino también en otros puntos.

“Se ha dicho que el ministro desacató la orden de la Corte Suprema de Justica, pero no se habla de las otras órdenes y menos de la forma como se han cumplido”, indicó Trujillo, al resaltar que en primer lugar se cumplió con publicar en las páginas web y la cuentas en redes sociales del Ministerio y la Policía Nacional el documento del alto tribunal.

Explicó que también se le ordenó al gobierno nacional expedir un acto administrativo para mantener la neutralidad de la fuerza pública en las manifestaciones, “esto va en vía en cumplimiento”. En cuanto al tema de la suspensión del uso de las escopetas calibre 12, recordó que eso ya se hace desde inicio de este año.

“No es una providencia de una sola orden y no es sólo al gobierno, también otros poderes y órganos”, mencionó Trujillo, y recordó que la Corte también le pidió al Congreso tramitar la ley estatutaria que reglamente la protesta social.

Sin embargo, su principal defensa la hizo al referirse al punto cuatro referente a las excusas, para eso recordó lo expresado por la Corte en donde dio un término de 48 horas para que “proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial actos cometidos por la Policía desde el 21 de noviembre del año pasado”.

De ahí Trujillo se basó en decir que la polémica la centraron en que está violando la Constitución por incumplir lo ordenado por la Corte Suprema. “Les recuerdo que la orden fue pedir disculpas, yo pedí perdón por cualquier violación a la ley”, manifestó el ministro.

Luego, y en tono efusivo, el ministro preguntó a los congresistas si valía más un perdón obligado a uno espontáneo como el que él hizo antes de esa disposición del tribunal. “¿El perdón espontáneo y libre vale menos que un perdón obligado?... en esa expresión de perdón está contemplado lo que pide la Corte Suprema de Justicia incluyendo a los miembros del Esmad”.

Trujillo en su declaración también rechazó los señalamientos que hicieron los miembros de la oposición que este gobierno es totalitarista y que el país vive una dictadura, “los regímenes totalitaristas son otros, son los que conculcan las libertades, son los que utilizan los mecanismos que sean para imponer la dictadura, son los que cierran la prensa, son los que acaban con la iniciativa... eso no tiene nada que ver con el gobierno colombiano”.

Lo dicho por la oposición

En el debate, el representante de la Alianza Verde, Inti Asprilla cuestionó que Trujillo, quien fue uno de los constituyentes que redactó la Constitución, la esté violando. “Que lo diferencia a usted con Nicolás Maduro Chávez, que usted mantiene una libertad económica, de resto son igual, estamos en un régimen autoritario, un autoritarismo burocrático”.

Asprilla señaló también que “si bien usted no tiene responsabilidad penal por los asesinatos, usted lamenta la situación pero no ha pedido perdón. Lo que usted hizo de utilizar aquella expresión de perdón tibio tras el asesinato de Javier Ordóñez no es pedir perdón. ¿Ministro no le da pena?”.

Por su parte el segundo vicepresidente de la Cámara, Germán Navas Talero le dijo al ministro: “lo acuso de inepto, renuncie ministro Carlos Holmes Trujillo”, a la vez que recordó a todos los muertos que se dieron en las manifestaciones de noviembre del año pasado y septiembre de éste año.

La representante María José Pizarro, también pidió a Trujillo que se aparte del cargo, “usted ha sido incapaz de cumplir su función en la cartera más poderosa del gobierno. Usted no cumple las órdenes judiciales, no ha hecho respetar a la gente, a la ciudadana frente a los abusos brutales por eso si usted no ha renunciado, si le pedimos a nos acompañen en la moción de censura”.

Otro de los peticionarios de la moción, el representante David Racero, manifestó que con Carlos Holmes Trujillo, en el Ministerio de la Defensa no se hizo “trisas el acuerdo de paz, sino también trisas la seguridad, esta moción es en el fondo un debate que se ha estructurado por el clamor popular, en las ciudades y campos ante su incapacidad de brindar seguridad”.

El presidente de la Cámara, Germán Blanco, convocó a la plenaria para el martes 13 de octubre a las dos de la tarde para que se vote la moción de la censura, la cual según se vio en el debate, sería negada por cuanto los partidos Conservador, Centro Democrático, los cristianos, las mayorías de la U, Cambio Radical y una parte del liberalismo, no acompañarán que se le aplique esa sanción política al ministro.