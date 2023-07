El pulso de la Alianza Verde que dejó a Name, y no a Lozano, como presidente del Senado

Dentro de la Alianza Verde saben que la corrida de silla a la senadora Angélica Lozano para la Presidencia del Senado se vio como toda una novela desde afuera en la que la llamada a ser la protagonista en la legislatura 2023-2024 se quedó sin el cargo que había buscado desde julio de 2022, y los otros dos congresistas que buscaban ese puesto terminaron actuando a título propio.

El senador Inti Asprilla, verde de tradición, pero de raíces tan petristas como las del Pacto Histórico, le cantó la tabla a todos sus compañeros de partido y hasta al mismo Gobierno, asegurando que se habían inclinado por una candidata que no se la jugó, como él sí, por la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de 2022.

Y el que salió victorioso de la puja interna, el senador Iván Name, se quedó con el cargo más alto del Congreso sin muchas conversaciones con su bancada –porque no estuvo en las últimas reuniones clave– pero sí con repetidas charlas con la oposición (Cambio Radical y Centro Democrático) y el “independiente” Conservador en el que el propio presidente del partido, Efraín Cepeda, le movió votos.

El punto de quiebre que fisuró a los verdes se dio en la tarde del miércoles en una reunión de bancada de la que se salieron Asprilla, Name y el senador Fabían Díaz. Y la herida quedó mucho más abierta horas antes de la instalación del Congreso, en una cita en la que participó el propio ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

A las 11 a.m. del 20 de julio los verdes se reunieron con Velasco, pero Inti y Name no quisieron estar en el encuentro. El primero, porque sabía que esa asistencia era para ratificar a Lozano; el segundo, porque tenía claro que se autopostularía a la Presidencia del Senado sin importar lo que su partido quisiera.

Tan claro tenían los verdes que se les podían desbaratar los votos para Lozano que El Colombiano adelantó desde el martes que se alistaba un escenario incluso más dividido en el que hasta el senador Ariel Ávila podría poner su nombre, además de los de Inti y Name. La idea de que la Presidencia se definiría “a voto limpio” salió de los mismos senadores del partido.

El que no estaba preparado para el resultado fue el ministro Velasco, quien estaba convencido de que pondrían a Lozano a la cabeza del Congreso. La resolución le incomodó tanto que solo se dio un apretón de manos con Name y salió del recinto sin mediar palabra con más congresistas o con los ministros que estaban en el lugar, como la de Ambiente, Susana Muhamad.