“El tiempo me dio la razón”: Francia Márquez dijo que Álex Flórez no debió ser senador

Cuando Francia Márquez era precandidata presidencial del Pacto Histórico pidió que Álex Flórez, entonces aspirante al Senado, abandonara la coalición del “cambio” que terminó ganando la Presidencia de Colombia, en cabeza del ahora jefe de Estado Gustavo Petro.

A pocos días de las elecciones legislativas de marzo, Márquez se sumó a las de las hoy representantes a la Cámara por Antioquia, Luz María Múnera y Susana Boreal, quienes pidieron la renuncia inmediata de Flórez a la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico por investigaciones y “hechos de violencia”; algo que finalmente no ocurrió y el candidato terminó convirtiéndose en senador de la República.

Debido a estos antecedentes y al reciente escándalo protagonizado por Flórez en Cartagena, quien en estado de ebriedad violentó verbalmente a los funcionarios de un hotel y a integrantes de la Policía, Márquez se volvió a plantar en su posición de que el congresista no debió ser parte de la denominada coalición del cambio.

“Lo expresé en un momento, que él no debería estar en esa comisión, y lo reitero. Hoy el tiempo me da la razón porque no es una persona que por su andar lleve bien el nombre de este proyecto político, porque es coherencia y es acción”, dijo la vicepresidenta en una entrevista con la revista Cambio.

Márquez apuntó que en el Pacto Histórico no debería estar “como si nada” ningún hombre o mujer “que genere violencias hacia una población, en este caso un hombre que genera violencia hacia las mujeres y que se expresa en machismo”. Así mismo, aseguró que la coalición debe entrar a revisar el caso de Álex Flórez.

“Yo creo que no debe estar ahí como si nada. Más allá de lo que eso significa, efectivamente hay un acto de reproche de la sociedad frente al comportamiento del señor Flórez, que ya ha sido reiterado”, precisó la vicepresidenta sobre el senador, a quien a comienzos de este año denunciaron por, supuestamente, golpear a su expareja porque se negó a abortar.

Finalmente, Márquez señaló que “cueste lo que cueste” sostendrá su posición frente a Flórez, porque dio su palabra y fue un compromiso que asumió con la lucha por los derechos de las mujeres en este país. “No es acomodarnos sino que es ser y tener una visión autocrítica hacia adentro”, aseguró la vicepresidenta.