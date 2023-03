Elecciones regionales: Así está la disputa por los avales en el Partido Verde en Santander

Puja interna

Sin embargo, el triunfo ‘verde’ electoral en las legislativas trajo consigo profundas fisuras al interior de la colectividad política, donde las dos líneas ideológicas: los tradicionales, liderada por el codirector nacional del partido, Carlos Ramón González; y la tendencia alternativa, encabezada por algunos concejales, diputados y congresistas de la región, chocaron fuertemente en los comicios del 2022.

En dicha contienda, Carlos Ramón González, en alianza con el hoy presidente de la República Gustavo Petro, armó una lista en coalición con el Pacto Histórico a la Cámara de Representantes, lista que fue encabezada por su esposa, Luz Danna Leal. Sin embargo, la línea alternativa de los verdes tenía a Cristian Avendaño como su candidato a la Cámara.

Tras varias semanas de intensa campaña y señalamientos mutuos, finalmente los alternativos lograron la votación mayoritaria de la lista permitiendo que Avendaño fuera elegido como congresista de la República.

“Esa puja interna existe, pero hay que partir de una realidad Carlos Ramón es el presidente del partido y pues es la eterna paradoja del Partido Verde, un partido que se avala que se presenta como alternativo, en contra de la politiquería, pero tiene un presidente ahí eterno, que finalmente es el poder en la sombra. Y esas diferencias se vieron reflejadas desde diciembre de 2021 cuando toda esa ruptura con la lista de Pacto Histórico mientras Carlos Ramón promovía a su esposa Luz Danna a la Cámara”, explicó Nadia Pérez Guevara, politóloga de la Unab.

Según los estatutos del partido Verde, la Dirección Nacional, (integrada por Carlos Ramón González, Antana Mockus y Antonio Navarro), de la colectividad delegará la recepción, trámite, aprobación o negación de las solicitudes de aval a gobernaciones y alcaldías, en la Comisión Nacional de Avales que estará integrada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido y los integrantes del Congreso de la República.

Para el senador, Jota Pe Hernández, si bien Carlos Ramón González mantiene el poder al interior de la colectividad para entregar los avales, los demás directivos y congresistas del partido, también tendrían injerencia en la entrega de los avales.

“No. Carlos Ramón no tiene el poder absoluto porque los avales se dan por votación. En el Comité de avales es donde pues exponemos nuestros candidatos y ahí por votación, aún no se ha definido nada, no sé qué candidato de pronto tenga Carlos Ramón hasta el momento”, dijo el congresista, consultado por Vanguardia.