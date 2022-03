Candidatos aseguran que no les cerrarán las fronteras a los venezolanos

La renta básica. ¿Usted la pondría? ¿De qué monto? ¿Para cuántas personas? ¿De dónde va a salir esa plata?

Federico Gutiérrez: “En pandemia 3 millones de colombianos más entraron en situación de pobreza, el 42% de Colombia en situación de pobreza, 22 millones de colombianos. El Estado no puede dejar que nadie muera de hambre, y no lo vamos a permitir. Yo estoy planteando un programa como Ingreso Solidario, llevarlo y ampliarlo a 5 millones de familias, pero hacer una reorganización de todos los subsidios que llegan dentro del Estado y hacerle acompañamiento social. Para mí hay subsidios ociosos y subsidios virtuosos; uno es decirle a una familia que usted le va dar un mercado toda la vida pero lo va a dejar en condición de pobreza; un subsidio virtuoso es acompañarlo también a partir de alimentación, de seguridad alimentaria, pero apoyar a la familia en temas de empleo, educación superior, capacitación para madres cabeza de familia, pero eso solo se logra con crecimiento económico y buena formación para nuestra gente”.

Ingrid Betancourt: “La renta básica es un anhelo de los colombianos y nosotros podríamos efectivamente reestructurar lo que llamamos el presupuesto de proyección social, el cual está en unos $23 billones, es decir el 7% de nuestro presupuesto nacional. Lo que propongo es unificar los subsidios, hacer un sistema que sea transparente, que no pase por los políticos, que no tenga intermediarios. Que los colombianos pobres y de extrema pobreza puedan acceder a esta renta básica solo con la cédula, y esta es una transformación que debemos hacer de tal manera que esos $23 billones los podamos distribuir en el 15% de la población, unos 27 millones de pobres en Colombia, pero podemos llegar a los 7 millones de colombianos que no tienen lo necesario para alimentarse diariamente”.

Sergio Fajardo: “Yo crearía un subsidio de 500 mil pesos de apoyo económico mensual para adultos mayores que no tienen pensión, para sacar a la población adulta de la pobreza. Además crearía el programa un millón de jóvenes en acción para que estén en la educación superior, jóvenes con futuro, para esos jóvenes que no están en la violencia pero no tenían oportunidades, darles la oportunidad de adquirir experiencias laborales y brindarles garantías laborales. Y hay que realizar ajustes a la inflación, para que el incremento de la inflación no siga afectando el acceso a la alimentación”.

¿Cuál será la política de su gobierno frente a la migración venezolana?

SF: El tema de los venezolanos es otro capítulo de lo que ha sido nefasto del gobierno colombiano, en particular de su política de relaciones exteriores, de pronto podamos recordar que hace unos años en Cúcuta con un concierto se fue a decirle a Maduro que tenía las horas contadas y eso no puede ser así. Ha sido una política de relaciones exteriores equivocada, dañina, porque si se entiende por política de relaciones exteriores la capacidad de tomarse fotos con amigos, pues es una trivialidad, pero la política de relaciones exteriores es para solucionar problemas, y en la frontera hemos visto es incapacidad de entender la política de relaciones exteriores. Hay que abrir canales de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro, no me gusta Maduro, no me ha gustado Maduro, ni me va a gustar Maduro, pero cerca de 5 millones de colombianos con 17 consulados cerrados en Venezuela que están sin ningún tipo de protección, esos son nuestros intereses. Esos canales nos permiten afrontar otros problemas que son cruciales y empezar a confrontarlos.

IB: Yo mantendría el estatus pero con algunas aclaraciones: el sentimiento popular en Colombia en todas las regiones es que la presencia de venezolano le está quitando espacio a los colombianos. Yo oigo quejas frecuentemente de que los venezolanos le están quitando derechos a los colombianos, que les quitan los subsidios, que les quitan la oportunidad de trabajo y también en ciertos momentos los relacionan con los problemas de violencia y delincuencia, yo estuve hace unas semanas en Bucaramanga en el sepelio de Nickol Valentina, una niña de 15 años que asesinaron por robarle el celular y la narrativa popular es que a ella la asesinaron por la presencia de los venezolanos. Nuestro deber como Estado es garantizar que esa integración sea exitosa, es decir, darles a ellos todos lo que necesitan para que puedan sentirse a gusto con los derechos como ellos nos acogieron, pero se tiene que dar de manera igualitaria para todos.

FG: Lo que vemos hoy con más de 2 millones de venezolanos sufriendo en las calles de nuestro país es culpa del desastre de lo que pasó en Venezuela, justo un modelo que plantea quien no vino hoy al debate. Esos proyecto populistas y autoritarios, las propuestas de algunos candidatos va de la mano de lo que hicieron allá, lo primero es que a Colombia no le pase eso. Lo segundo es que yo considero que el tema del estatus se debe mantener, Colombia tiene que ser amigo de los venezolanos. Las primeras acciones que deben ocurrir así como lo hice una vez fui alcalde de Medellín y es que no puede haber ni un solo niño en la calle, ni colombiano ni venezolano, lo primero que tiene que haber es inserción al sistema escolar, al plan de alimentación escolar y al programa del buen comienzo, porque si los dejamos en la calle el problema va a ser peor y es un tema de derechos humanos, sin que eso vaya en contravía de que los niños colombiano se queden sin cupo, tenemos que apropiar los recursos. El tema de atención en salud para las mujeres venezolanas embarazadas.