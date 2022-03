El Registrador Nacional desistió de solicitar el reconteo de votos al CNE

Debido a las diferentes opiniones que surgieron entre las entidades electorales, los partidos políticos y representantes del Gobierno Nacional en la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, tomó la decisión de no solicitar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), un nuevo reconteo de votos de las elecciones de Senado de la República.

“La solicitud que planteé ayer (lunes) era para presentarla hoy (martes), yo no he presentado ninguna solicitud. Se hizo con el propósito de buscar una salida a todo este tema de legitimar el resultado, fraude nunca ha existido. Señores magistrados y presidente encargado, para la tranquilidad de las fuerzas políticas, no voy a presentar la solicitud de recuento de votos”, expresó Vega.

El Registrador aseguró que, de igual forma, los candidatos y partidos que tengan quejas frente al escrutinio, tendrán que presentarlas formalmente y por escrito ante el CNE. “Queda el derecho de las organizaciones políticas que lo quieran presentar, pero por parte de la Registraduría no la vamos a presentar”, aseguró Vega.

En medio de la Comisión, los partidos políticos, las misiones de observación nacional e internacional y autoridades electorales expresaron su opinión frente a la solicitud que iba a hacer Vega ante el CNE.

Partidos como el Liberal, Mais, Alianza Verde, Colombia Renaciente, la coalición Mira-Colombia Justa Libres, de La U, Cambio Radical, Colombia Humana, Nuevo Liberalismo, el Pacto Histórico, entre otros, expresaron en medio de la Comisión que no estaban de acuerdo con solicitar un nuevo reconteo.

Por su parte, Salvación Nacional, Verde Oxígeno y el Centro Democrático expresaron estar de acuerdo con un nuevo reconteo, debido a las diferentes inconsistencias que fueron reconocidas por la misma Registraduría.

Frente a la decisión de Vega, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró no estar de acuerdo, debido a las fallas que se han evidenciado en el proceso.

“Nosotros insistiremos en la necesidad de un reconteo total, porque es que aquí no está en juego una o tres o 50 curules, aquí lo que está en juego es la confianza de los colombianos en el sistema electoral, como nos van a decir que sigamos con el escrutinio, cuando el propio registrador reconoce que hubo acción criminal de jurados electorales que tacharon los formularios E-14”, expresó Valencia.

La directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, expresó que el partido quedará a la espera de la decisión y escrutinio del CNE que aún no se ha completado: “Quedamos en espera de la decisión del CNE, lo último que redondeo el ministro Palacios fue la conclusión de que la institucionalidad va a revisar el tema de qué nos proponen, porque para todos fue evidente qué falencias y problemas han habido”.