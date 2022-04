“En esta campaña no hablamos de odios”: Rodrigo Lara Sánchéz

La fórmula vicepresidencial del candidato Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara Sánchez, eligió Medellín como el punto de partida de sus recorridos nacionales en medio de la campaña ‘Fico’ presidente, con la que el exalcalde de Medellín busca llegar a la Casa de Nariño.

A Lara Sánchez –hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien fue asesinado en medio de la violencia del narcotráfico en 1984– se le vio acompañado de parte de quienes pertenecieron al gabinete de Gutiérrez durante su paso por la Alcaldía de Medellín: los exsecretarios Humberto Iglesias (Movilidad), Andrés Felipe Tobón (Seguridad) y Carlos Arcila (quien fue subsecretario de Derechos Humanos).

Entre quienes le escoltaron también se vieron simpatizantes del Centro Democrático, partido del que algunos de sus congresistas en ejercicio –y los que están electos para el periodo que comienza en julio– ya se enfilaron en su proyecto político. No obstante, esa colectividad está por publicar los resultados de la encuesta de militantes, que determinará el rumbo del grupo de Álvaro Uribe Vélez de cara a la primera vuelta del 29 de mayo.

En medio de su recorrido por la capital de Antioquia Rodrigo Lara Sánchez visitó el Parque Memorial Inflexión, donde antes quedaba el edificio Mónaco, recorrió el pasaje Junín y conversó sobre la campaña, la estrategia para conquistar los votos de la región y su carrera política desde la región, que comenzó en Neiva, como la de su padre. Justamente, Federico Gutiérrez se refirió a Lara Sánchez como una de las víctimas de la violencia en Colombia.

Cuando se le pregunta sobre su medio hermano, el senador Rodrigo Lara Restrepo, el candidato a la vicepresidencia poco comenta de él, expresa que no le pidió algún consejo antes de aventurarse a la campaña por este 2022 y que su relación se basa en el respeto mutuo.

En este diálogo habló sobre su respaldo a Sergio Fajardo para las presidenciales de 2018, el saltó del Partido Verde a las filas de Federico Gutiérrez y su planteamiento de administrar a Colombia desde las regiones.

Usted empieza los recorridos en Medellín y presentaron su candidatura acá. ¿Cuál es la estrategia para la ciudad?

“Es una campaña que se hace en la calle con nuestros ciudadanos, como he hecho siempre política desde que empecé, recorriendo, caminando. Y creo que es la misma esencia de esta campaña llegando directamente a los ciudadanos, compartiendo nuestra propuesta, un volante y construyendo esa confianza que queremos de que este 29 de mayo todos los colombianos acompañemos a nuestro futuro presidente de Colombia, que va a ser Fico Gutiérrez”.

¿Cuáles son sus principales propuestas? ¿Encontró en Federico esos ideales que usted estaba siguiendo?

“Nace una amistad y el compartir una visión de país desde que fuimos alcaldes los dos, entre el 2016 y el 2019, cuando nos encontramos en Asocapitales que es la Asociación de Ciudades Capitales. Aprendimos a ver la problemática en el orden nacional: que Leticia tenía problemas de seguridad, La Guajira en educación, el Huila en el desarrollo agroindustrial; y vimos que Colombia que es tan diversa comparte una serie de situaciones que es necesario enfocarlas desde las regiones. No se trata de atendar las situaciones solo desde el orden central, sino que el gobierno vaya a las regiones, construya sus soluciones para que podamos tener un diálogo con las regiones efectivo en el que se vean resultados y la mejor calidad de vida”.

¿Cómo ve la puja por los votos de Antioquia? Sergio Fajardo es reconocido en la región y Gustavo Petro ha tenido cierto protagonismo recientemente...

“En todo el país hay quienes se identifican y no nos han escuchado. Es a esas personas que no se han decidido todavía a quienes estamos llegando. Esta es una propuesta amplia e incluyente, no es un solo espectro de la política. Decimos no a los corruptos y a los violentos, necesitamos que todo el pueblo colombiano se reconcilie y que pongamos los pies en la tierra para construir lo que queremos para el país”.

Usted había respaldado a Sergio Fajardo en las elecciones de 2018 y ahora se va con Federico Gutiérrez. ¿Cómo fue ese salto ideológico de un sector al otro?

“He apoyado desde hace muchos años a Fajardo, entré a Compromiso Ciudadano, hice parte de ese grupo, también de la campaña con Antanas Mockus y respaldé a Enrique Peñalosa que hoy ya no está en el Partido Verde. Desde hace tres años me había dedicado a labores personales y académicas y ahora decidí, después de esta consulta, que creo que hay una oportunidad de unir al país. Por eso estoy aquí trabajando”.

¿Es posible que usted esté incurriendo en doble militancia?

“No, porque no hago parte de la dirección del Partido Verde, ni atendí a ninguna reunión política, ni estuve en un encuentro en el que se tomaran decisiones de la anterior consulta y elecciones a Congreso”.

¿Usted sí se retiró del Partido Verde?

“Hace tres años no estoy en el Partido Verde. Desde que asumí como alcalde nunca más volví a asistir a una dirección del partido, ni municipal, ni departamental, ni nacional”.

¿Cómo ve el tema del reconocimiento en su campaña? Que la gente conozca al otro Rodrigo Lara que no ocupaba tantos titulares en medios...

“Se logra con trabajo, con lo que he hecho en lo local, que se replica en lo nacional y una hoja de vida que creo que todo mundo conoce”.

¿Qué le dice su hermano Rodrigo Lara Restrepo sobre la candidatura?

“Él lo expresó en un trino. Siempre tiene que haber respeto y esto es una campaña que se fundamenta en este”.

¿Cómo ve la disputa por los votos en Bogotá, otra capital bastante reñida?

“A todos hay que ir y trabajar. Cuando empecé en política no me conocía nadie, creo que esto es un trabajo diario, construir, es una campaña que va subiendo y así lo demuestran las encuestas. Ha subido muchísimo y lo sentimos en la simpatía de la gente en la calle. Acá estamos por todo el país construyendo para poder ganar este 29 de mayo”.

Un seguidor apareció en una reunión de campaña en Cali asegurando que tienen un dispositivo de seguridad para el día de las elecciones. ¿Qué van a hacer desde para que ese tipo de personajes no se filtren en los comités?

“Las campañas nos llevan a que se exacerben los ánimos, pero esta es una campaña que habla del respecto y la reconciliación. Acá no hablamos de odios y resentimientos y esta es la invitación que le hacemos a todo s los colombianos”